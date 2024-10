A- A+

Para garantir a segurança das eleições 2024, a Polícia Militar de Pernambuco enviou 7.986 agentes para as cidades das Matas Norte e Sul, Agreste e Sertão do Estado, na manhã desta quinta-feira (3).

Eles partiram do Campo do Quartel do Derby, na região central do Recife, onde também aconteceu a formatura da tropa. O efetivo estará empregado em 3.327 locais de votação, além de ser responsável pela escolta e guarda das urnas eleitorais.

O reforço dos agentes se junta ao policiamento ordinário lançado pelas diversas unidades operacionais da corporação.

Durante a formatura, o comandante geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, discursou aos policiais. Ele desejou uma boa execução desta que é considerada a maior missão da corporação.

“Temos diversas manifestações de massa, mas esta, sem qualquer dúvida, é a nossa maior e mais difícil operação. Todos os municípios, sem exceção, irão receber reforço para o maior momento da democracia, que é a eleição. A nossa missão, antes de mais nada, é permitir que o cidadão tenha um dia tranquilo, possa ir, votar e voltar para casa em paz”, destacou.



Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Foi realizada, ainda, uma oração para que os militares tenham proteção durante os trabalhos que serão desenvolvidos.





Secretária Executiva de Defesa Social do Estado, Dominique de Castro frisou que a corporação deve ser isenta e apartidária, visando à proteção de toda a população votante.

“A gente quer a ordem, a paz e o exercício do direito. Como sempre, a Polícia Militar é a primeira garantidora desse exercício, dessa paz e dessa ordem. Eu desejo a vocês uma boa viagem. Que vocês cheguem em paz e voltem com saúde e tranquilidade para a casa de vocês. Que exerçamos nossa função com serenidade, buscando sempre a solução pacífica dos problemas. Que a gente termine o domingo com tranquilidade, cientes de que cumprimos a nossa função”, comentou ela aos presentes.

Os primeiros ônibus deixaram a sede do Quartel do Comando Geral da PMPE por volta das 9h10. Os agentes estarão de volta ao Recife na próxima segunda-feira (7), dia seguinte à eleição.

