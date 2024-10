Eleições 2024: a primeira enxurrada de pesquisas do 2º turno. Confira

A- A+

Esta semana, a penúltima que antecede as eleições de segundo turno em 15 capitais, em pelo menos dez haverá uma avalanche de pesquisas de intenção de voto. No Nordeste, as atenções se voltam para Fortaleza, onde o Paraná Pesquisas aponta uma disputa super acirrada entre o candidato do PL, André Fernandes, e o candidato do PT, Evandro Leitão, com vantagem de cinco pontos para o bolsonarista.

Já o Datafolha mostra André Fernandes (PL) com 47% das intenções de voto, contra 45% de Evandro Leitão (PT). O resultado indica um cenário de empate técnico. Os números foram divulgados na última quinta-feira pelo jornal cearense "O Povo", contratante do levantamento. A pesquisa também aponta um empate entre os candidatos entre os eleitores com ensino fundamental (45% cada).

Fernandes lidera entre aqueles com ensino médio (53% x 37%), enquanto a vantagem de Leitão é no segmento com ensino superior (59% x 35%). O bolsonarista tem ampla vantagem no eleitorado evangélico (66% x 22%). Já o petista aparece à frente no segmento católico (54% x 38%).

Em 10 das 15 capitais com segundo turno estão previstas, ao todo, 23 pesquisas eleitorais sobre a corrida para a prefeitura desses municípios para esta semana. Os estudos são os primeiros após mais de 120 milhões de brasileiros compareceram às urnas no primeiro turno para escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.569 municípios.

Os eleitores de Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO) e São Paulo (SP) deverão voltar às urnas no dia 27 de outubro.

Dos 23 estudos previstos, ao menos cinco tratam da disputa pela Prefeitura de São Paulo no segundo turno. Em Porto Velho, Fortaleza e Belo Horizonte, foram registradas três pesquisas em cada. Manaus, Palmas e Goiânia terão duas. Em Natal, Campo Grande e Aracaju têm uma pesquisa cada um. Os institutos Datafolha e Paraná Pesquisa são os responsáveis por parte delas.

