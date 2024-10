A- A+

ELEIÇÕES NO RIO DE JANEIRO Carlos Bolsonaro recebe mais votos para vereador do que candidato a prefeito Tarcísio Motta Filho de ex-presidente foi escolhido por mais de 130 mil cariocas, enquanto psolista foi a opção de 129.344 eleitores

O filho "02" do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro (PL-RJ), se elegeu para seu 7° mandato na Câmara dos Vereadores neste domingo. Com mais de 130 mil votos, ele teve mais eleitores do que a maioria dos candidatos a prefeito na cidade do Rio de Janeiro, incluindo do terceiro colocado, Tarcísio Motta (PSOL), que foi escolhido por 129.344 cariocas.

O desempenho de Carlos foi superior a todos resultados obtidos por ele anteriormente. No entanto, na eleição de 2020 última eleição para vereador, em 2020, em meio à pandemia e à Presidência de Jair Bolsonaro, Carlos viu seu eleitorado cair 33,4%. Com 71 mil votos, ele ainda figurou entre os mais votados da capital fluminense, mas atrás de Tarcísio Motta (PSOL-RJ), que conquistou 86.243 eleitores.

O resultado de Tarcísio Motta em 2024 foi menos expressiva do que sua última aparição nas urnas, em 2022, quando foi o mais votado do PSOL a uma vaga na Câmara de Deputados. O psolista conquistou uma vaga ao receber 159.928 votos e foi o 6º mais votado no estado. Na disputa pela prefeitura, ele não conseguiu atrair os votos da esquerda, que se dividiu entre sua candidatura e a de Eduardo Paes.

A campanha de Tarcísio virou trincheira do PSOL pelo posto de “maior partido de esquerda” no Rio. O título, no entanto, está em xeque, já que a legenda perdeu cadeiras no Legislativo, passando de sete para quatro. Durante a campanha, Tarcísio se viu obrigado a cortejar o lulismo mesmo sem o apoio formal do PT, coligado a Paes, e viu o PSOL depositar todas as cartas numa eventual vitória de Guilherme Boulos (PSOL), junto a Lula, em São Paulo.

