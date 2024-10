Eleições 2024: João e Bruno Reis disputam quem será o mais votado. Confira os números

A- A+

Ao menos 11 capitais podem decidir as eleições municipais, amanhã, já no primeiro turno. Pesquisas de intenção de voto mais recentes indicam que estariam eleitos os prefeitos do Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Maceió, Macapá, Boa Vista, Porto Velho, São Luís, João Pessoa, Vitória e Florianópolis. Os prefeitos João Campos (PSB) e Bruno Reis (UB), de Salvador, disputam o primeiro lugar entre os mais votados.

Se o cenário se confirmar, o número de disputas concluídas sem a necessidade de uma segunda rodada de votações será maior que em 2020, quando isso ocorreu em sete capitais. Para ser eleito em primeiro turno, um candidato precisa receber mais da metade dos votos válidos (excluídos brancos e nulos). Caso ninguém atinja esse percentual, a disputa vai para o segundo turno.

No Rio, o prefeito Eduardo Paes (PSD) lidera a corrida com folga, mas nas últimas semanas tem visto o principal oponente, Alexandre Ramagem (PL), encurtar a distância. Pesquisa Datafolha mostrou Paes com 54% das intenções de voto ante 22% de Ramagem. Na pesquisa anterior, as intenções de voto eram de 59% contra 17%, respectivamente.

Já em Salvador, as pesquisas indicam que o eleitor vai se dirigir às urnas determinado a reeleger o prefeito Bruno Reis, do União Brasil. Em mais de um instituto, Reis aparece com mais de 70% das intenções de voto. Em Maceió, o prefeito João Henrique Caldas, o “JHC” (PL), tem impressionantes 80% dos votos.

Em São Luiz, Eduardo Braide (PSD) tem 63% das intenções de voto, ante 21% do deputado federal Duarte Júnior (PSB). A campanha foi marcada por uma situação inusitada: Duarte Júnior conseguiu o apoio formal tanto do PT, quanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em João Pessoa, apesar do episódio da prisão da sua mulher sob acusação de compra de voto, o prefeito Cícero Lucena, segundo pesquisa da Quaest, está a um ponto de ser eleito no primeiro turno, com 49% das intenções de voto. Na sequência, despontam Ruy Carneiro (Podemos) com 14%; Luciano Cartaxo (PT) com 11%; e Marcelo Queiroga (PL) com 11%, os três empatados dentro da margem de erro.

Em Vitória, capital do Espírito Santo, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) chega com ampla vantagem em uma disputa em que o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), passou longe dos palanques. Pelos levantamentos, Pazolini pode vencer já no primeiro turno, à frente de João Coser (PT), que comandou a Prefeitura entre 2005 e 2012. A última pesquisa Quaest, divulgada no dia 18 de setembro, mostra o atual prefeito com 53% das intenções de voto, enquanto Coser tinha 15%.

Veja também

