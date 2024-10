Eleições 2024: se depender da internet, Marçal vai ao segundo turno em São Paulo. Entenda

A- A+

Especialista em redes sociais, consultor em política digital, com experiências exitosas em campanhas eleitorais no Brasil, Portugal e Angola, o pernambucano Márcio Calheiros desconfia – ou não tem mais dúvidas – de que o futuro prefeito de São Paulo tende a ser o candidato do PRTB, Pablo Marçal, a depender do seu sucesso no mundo online. “O que mais impressiona na campanha paulista são os números de Pablo Marçal”, diz ele, com base em estudo recente que concluiu sobre o avanço principal do Instagram de Marçal.

“Apesar de ter suas redes sociais bloqueadas pela justiça e não dispor do direito a tempo de rádio e TV na campanha, além de custear sua campanha com doações, Marçal mostra, com números de seguidores e de compartilhamentos das suas postagens, que pode bater qualquer político com sua ‘indústria de conteúdo digital”, acrescenta Márcio, que tem uma bagagem de causar inveja sobre efeitos das redes sociais numa campanha.

Segundo os dados do monitoramento da empresa portuguesa de Inovação e Transição digital Internet Limpa LDA, dirigida por Márcio e uma equipe do mais alto gabarito no assunto, Marçal postou no Instagram, no período de 16/08/2024 (início da campanha eleitoral) até ontem 30/09/2024, 939 vezes no perfil (bloqueado pela justiça), que conta com 13.2 milhões de seguidores) e 1.918 vezes no seu perfil reserva, que já conta com mais de 5.5 milhões de seguidores.

A título comparativo, segundo ele, os três candidatos mais influentes, depois de Marçal, são Guilherme Boulos, com 2,4 milhões de seguidores, Tábata Amaral, com 1,7 milhões de seguidores e Ricardo Nunes, com 1,1 milhões. Todos eles somados, teriam 5,2 milhões de seguidores contra os 5.5 milhões de Marçal. “Vale a pena destacar que o perfil reserva de Pablo Marçal foi criado no último dia 24 de agosto, isto é, tem pouco mais de um mês”, acrescenta. Segundo Márcio, na soma das postagens de Pablo Marçal no período eleitoral, chega-se a impressionantes 2.857 posts só na rede social Instagram.

“Enquanto, o prefeito Ricardo Nunes postou 869 vezes, Boulos 571 e Tábata 326. Se incluirmos Maria Helena, com 239 e Datena com 152, teremos ao todo 2.157 postagens. Marçal ainda tem 700 postagens a mais do que todos os candidatos somados”, explica.

Ainda segundo os dados apresentados, Marçal teve entre reações, comentários e compartilhamentos 257.321.683. “Mais de 257 milhões, o que reflete um alcance bilionário. Dos quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas de campo, o segundo em números de reações, comentários e compartilhamentos é Guilherme Boulos, que teve até agora 10.334.036. Tábata Amaral vem em seguida, com 7.190.423 e Ricardo Nunes tem 1.439.890. Todos os candidatos somados não chegariam a 10% do engajamento gerado por Pablo Marçal”, conclui.





