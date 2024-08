A- A+

BRASIL Elon Musk afirma que Starlink dará sinal gratuito enquanto contas estiverem bloqueadas Empresa foi alvo de decisão do STF, para garantir pagamento de multas do X

O empresário Elon Musk, dono do serviço de internet Starlink, afirmou que vai fornecer sinal de forma gratuita aos seus usuários no Brasil enquanto durar o bloqueio de suas contas bancárias, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF).



A medida foi tomada para garantir o pagamento de multas aplicadas à rede social X, outra empresa de Musk.

De acordo com Musk, a empresa não pode receber pagamentos, mas não vai interromper o serviço.



"SpaceX vai fornecer internet gratuitamente para seus usuários no Brasil até que essa questão seja resolvida, já que não podemos receber pagamentos, mas não vamos cortar o acesso de ninguém", escreveu ele no X.

O empresário também disse que controla 40% da SpaceX (empresa que fornece o sinal da Starlink), e que outros acionistas estão sendo punidos com a determinação do STF.

Na quarta-feira, a Starlink já havia chamado a decisão de "infundada" e anunciou que iria recorrer. Além disso, acrescentou considerar "inconstitucionais" as punições aplicadas ao X devido a não retirada de perfis.

Na quarta-feira, Moraes intimou a empresa a apresentar, em 24h, um novo representante legal no Brasil, sob risco de suspensão das atividades da rede social no Brasil. O prazo terminou na noite de quinta-feira, e a rede social anunciou esperar que seja bloqueada.

