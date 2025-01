A- A+

REUNIÃO MINISTERIAL Em reunião ministerial, Lula diz que precisa estar bem de saúde para concorrer à reeleição em 2026 Ex-presidente afirmou que a disputa pelo Planalto no próximo ano já começou

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira em reunião ministerial que precisa estar bem de saúde para disputar a reeleição em 2026, segundo quatro pessoas presentes à reunião.

O petista afirmou ainda que Deus decidiria o seu futuro, o que surpreendeu integrantes do governo.

O presidente precisou passar por uma cirurgia de emergência em dezembro para drenar um hematoma na cabeça.

Isso ocorreu porque, dois meses antes, sofreu uma queda após se desequilibrar em um banco no banheiro do Palácio da Alvorada.

Lula disse aos ministros que, no final do ano passado, poderia ter morrido ou ficado em coma se não fizesse uma cirurgia a às pressas em São Paulo. Ele ressaltou, porém, estar bem de saúde.

Durante a sua fala, Lula citou ainda o temor que sentiu durante um problema técnico no avião presidencial, no México, quando a aeronave oficial voou em círculos durante quatro horas e teve que retornar ao aeroporto da capital mexicana.

O presidente afirmou que não imaginava que presenciaria episódios como esses em que esteve próximo da morte.

Ao refletir sobre o seu futuro, Lula disse ainda que vai chamar os ministros de partidos aliados para conversar sobre as alianças políticas em 2026.

O presidente também citou que o governo precisa estar forte para ele ser candidato e ter boa margem para disputar o pleito presidencial.

O petista orientou ainda os ministros a percorrerem o país para fazer entregas e ter contato direto com as pessoas.

Ele também ressaltou que ele próprio deverá retomar as viagens em breve.

O presidente disse ainda que não havia mais necessidade de usar o chapéu panamá, item escolhido nas últimas semanas para cobrir os curativos na cabeça.

No início da reunião, Lula também revelou aos integrantes do primeiro escalão o que já indicava reservadamente: o governo trabalha de olho no próximo pleito e na disputa contra a direita e o bolsonarismo.

O petista fez uma série de cobranças aos subordinados e pontuou a necessidade de melhora na comunicação.

Com o objetivo de elevar os índices de popularidade, o presidente nomeou na semana passada o marqueteiro de sua campanha, Sidônio Palmeira, na Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Lula admitiu que o governo não entregou "tudo o que foi prometido para o povo" e que, após a crise do Pix, os ministérios não poderão fazer "uma portaria que depois crie confusão"

— O que eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou. — disse Lula: — Pelos adversários, a eleição já começou. É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha. E nós não podemos antecipar a campanha porque nós temos que trabalhar — declarou.

