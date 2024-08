Em sabatina da Rádio Folha, Ludmila Outtes defende "reestatizar hospitais" do Recife

A- A+

A candidata da Unidade Popular (UP) à Prefeitura do Recife, Ludmila Outtes, participou, nesta segunda-feira (19), da sabatina promovida pela Rádio Folha FM 96.7 com todos os postulantes nas eleições de 6 de outubro. A conversa foi conduzida pelo radialista Jota Batista e com a participação da jornalista Betania Santana, colunista de Política da Folha de Pernambuco, e do cientista político Hely Ferreira.

Saúde

Durante a sabatina, ela defendeu o fortalecimento dos investimentos no sistema municipal para ampliação do acesso pela população. Para a candidata, o saneamento básico, a moradia, o acesso à educação têm influência na promoção da saúde. Ela criticou a entrada das Organizações Sociais (OSs) na gestão da saúde e prometeu "reestatizar os hospitais"

“Nós somos veementemente contra a entrega dos nossos patrimônios públicos para as empresas privadas. Os hospitais que têm sido construídos são terceirizados e inclusive existe projeto de privatizar as unidades básicas de saúde. A gente quer aumentar os investimentos na saúde, essa é a nossa bandeira”, alegou Ludmila.

Educação e Segurança

Já na educação, a indicada pela UP defendeu a construção de creches e prometeu zerar o número de crianças na fila por vagas na educação básica do município.

Quando perguntada sobre segurança pública, a candidata se posicionou contrária ao armamento da Guarda Municipal.

“Armar não vai diminuir a violência, você precisa combater a raiz do problema. Boa parte da violência está relacionada à falta de oportunidade pela população. Falta de acesso a emprego digno, a renda, o próprio abandono das comunidades que parte delas é hoje tomada pelo tráfico, por milícias, isso que coloca as pessoas na violência”, pontuou Ludmila.

Infraestrutura

Como solução para a área de infraestrutura urbana, a postulante propôs a criação de cooperativas de trabalhadores para que, por meio deles, a Prefeitura possa realizar as obras e intervenções necessárias à cidade. A ideia é que os recursos públicos não sejam repassados às empresas privadas.

“Se você pega, por exemplo, o tanto de ruas que estão sendo calçadas, morros que estão sendo cobertos e ao invés de dar isso a grandes empreiteiros, você coloca o próprio povo para trabalhar, você está gerando emprego, renda e circulando o mercado. Invés de investir em quem já é rico a gente precisa investir no povo”, defendeu a postulante.

Ideologia

Do ponto de vista político, Ludmilla disse ver nos outros partidos muitas projeções individuais, e que a sua legenda, Unidade Popular (UP) existe por compromisso com a ideologia.

"Alguns partidos nos procuraram para apoio, mas não defendem as mesmas bandeiras que nós", afirmou Ludmila, que criticou o Partido dos Trabalhadores dizendo que a sigla é mais aliada ao centro que à esquerda.

Na sua opinião, o Governo Federal não deve negociar com o Congresso Nacional para exercer o seu poder somente através de decretos e portarias. Além disso, acredita que devem-se retirar financiamentos e perdões de dívidas de empresas privadas.

