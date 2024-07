A- A+

Eleitor brasileiro Envelhecido e mais letrado: confira o que mudou no perfil do eleitor brasileiro na última década Dados divulgados pelo TSE mostram aumento de faixa etária e do grau de escolaridade da população que vai às urnas no país.

O levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, que mapeia o eleitorado do Brasil que irá às urnas no próximo mês de outubro, durante as eleições municipais, confirma um perfil mais envelhecido e letrado dos aptos a votar. O GLOBO analisou os dados desde 2012 disponibilizados no portal da Corte.

O aumento da média de idade se manifestou de forma gradual na última década. A maior parte — 38.883.736 milhões de pessoas — está na faixa etária de 45 a 59 anos. Na sequência, estão os eleitores com idade entre 35 e 44 anos, totalizando 31.790.037 pessoas. Há 12 anos, a dianteira era ocupada pelo recorte de 25 a 29 anos, duas décadas mais jovens.

Em 2024, os eleitores com “ensino médio completo” representam 27% do total, seguido de 22% dos que tem “ensino fundamental incompleto”.

Em relação a 2012, isso mostra um maior letramento da população, já que o primeiro lugar era do “ensino fundamental incompleto”, com 32%, e o segundo do “ensino médio incompleto”, com 19%.

Outros recortes

De acordo com o TSE, o Brasil tem 155.912.680 eleitores aptos a ir às urnas em outubro para escolher os novos vereadores e prefeitos, um número 5,4% superior ao de 2020. Desses, 81,2 milhões são mulheres, o que representa 52% do eleitorado. Em contrapartida, o país tem 74.076.997 de homens votantes.

Outro recorte da sistematização feita pela Corte eleitoral mostra que a maioria dos eleitores é composta por solteiros, mais de 60%, ou 93.932.441 pessoas. Os casados são 32% dos eleitores, ou 50.281.987 pessoas.

O TSE também mostra que, em 2024, o país terá 41.537 eleitoras e eleitores com nome social aptos a votar. Os números também revelam que 89,88% dos eleitores não informou cor ou raça.

As eleições municipais estão marcadas para o próximo dia 6 de outubro em mais de 5,5 mil municípios do país. Neste ano, não haverá eleições para representantes do Distrito Federal e do arquipélago de Fernando de Noronha.

A divulgação dos números de eleitores pelo TSE faz parte da organização e planejamento do processo eleitoral, como a distribuição de urnas eletrônicas e a convocação de mesários por todo o país.

