Escala 6x1: tema atinge pico de engajamento nas redes com críticas a deputados contrários a medida

A- A+

A mobilização pelo fim da escala 6×1 nas redes sociais fez com que o parlamento cedesse à pressão e atingisse o número de 171 assinaturas para que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) seja discutida no Congresso Nacional. O tema chegou ao máximo de engajamento na última segunda-feira (11), capitaneado por perfis de deputados e até de “fofoca”, além da hashtag #fimdaescala6x1, segundo o relatório apresentado pelo Instituto Democracia em Xeque.

Em voga nas redes sociais, o assunto chegou a superar em número de menções o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os perfis com mais curtidas e comentários foram: Alfinetei, Nikolas Ferreira (PL-MG), Mídia NINJA, Henrique Lopes (Gina Indelicada) e a deputada federal Erika Hilton (PSOL-RJ), autora do projeto.

Já as contas com mais interações (soma de curtidas, comentários e compartilhamentos), apenas no rol de congressistas, é predominantemente de deputados de esquerda. Além de Erika, os psolistas Sâmia Bomfim, Guilherme Boulos e Glauber Braga fazem parte da listagem. A exceção é o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO), único contrário à proposta entre os cinco primeiros.

“As narrativas se voltaram também contra os deputados federais contrários a proposta, resumida no meme 'quem trabalha na escala 3×4 não pode votar contra o fim da escala 6×1'”, explica o Instituto.

Entre as hashtags mais repercutidas, a maioria gira em torno do #fimdaescala6x1. No entanto, a discussão não se limitou ao Congresso e subiu a rampa do Planalto com os dizeres: “Lula investe no povo”.

No quesito “contas mais citadas por post”, Erika encabeça mais uma vez, seguida de perto pelo idealizador do projeto, o vereador Rick Azevedo (PSOL), recém-eleito pela capital Fluminense. Na sequência, figura o perfil do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT) — que reúne os ideais da luta pela mudança na jornada de trabalho.

“Vários canais de 'fofoca' noticiaram o tema, expondo o posicionamento de influenciadores famosos sobre o tema”, diz um trecho do documento. Ainda de acordo com a análise sobre os usuários das plataformas, o assunto extrapolou para outras comunidades digitais, como a de Games e Saúde Mental.

Os dados analisados pelo Democracia em Xeque foram obtidos nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, X, Tiktok e Kwai, no período correspondente aos dias 14 de outubro e 12 de novembro.

Entenda a PEC

Mais do que pôr fim à jornada de trabalho 6×1, com apenas uma folga na semana, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) quer emplacar no Congresso reduziria o limite de horas semanais trabalhadas no Brasil.

Até a semana passada, 194 parlamentares deram aval à tramitação da proposta de Érika. O marco representa que a proposta irá tramitar. Após o recolhimento das assinaturas, o texto precisa ser enviado para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, hoje presidido pela deputada bolsonarista Caroline de Toni (PL-SC). A parlamentar é responsável por decidir os projetos que entram na pauta de cada sessão.

Na proposição protocolada no Congresso em 1º de maio, Dia do Trabalhador, a parlamentar defende que o país adote a jornada de trabalho de quatro dias, e prevê mudanças no número de horas trabalhadas.

Após a aprovação na CCJ, a responsabilidade passa para o presidente da Câmara, que determina a criação de uma comissão especial para analisar a pauta. São as lideranças partidárias que indicam os participantes do grupo, que analisa o conteúdo do texto e decide pela aprovação ou reprovação.

Veja também

EXPLOSÕES Barroso diz que atentado a bomba ao STF foi ação "tipicamente terrorista"