"Equivocado" "Está totalmente equivocado", diz João Paulo sobre declarações do presidente municipal do PT Deputado estadual rebateu as declarações de Cirilo Mota: "no PT nem mando eu, nem manda ele"

O deputado estadual João Paulo (PT) respondeu às críticas feitas pelo presidente do PT do Recife, Cirilo Mota, que minimizou sua representatividade no diretório estadual e descartou qualquer possibilidade de aproximação do partido com a governadora Raquel Lyra (PSDB). João Paulo destacou que as decisões no PT são tomadas de forma coletiva.

“Ele está totalmente equivocado. O PT decidiu logo no início do governo ser oposição de Raquel, mas isso não é feito nem por Lula, nem pelos ministros, nem pelos senadores, nem pelos deputados estaduais ou federais. Então, já que não há essa oposição, não tem porque manter uma coisa explícita que não é a verdade”, afirmou João Paulo.

Sobre a afirmação de Cirilo de que o encontro do prefeito do Recife, João Campos (PSB), com o presidente Lula afastaria uma possível aproximação do PT com Raquel Lyra, o deputado destacou que o presidente municipal não manda no diretório nacional.

“Ele fala pelo PT nacional? Não existe isso que ele está dizendo. Por sinal, o prefeito queria a todo custo se comprometer em apoiar Humberto para o Senado, desde que o PT já decidisse apoiar ele para governador. Humberto foi muito claro que não poderia se comprometer porque isso ainda vai ser parte da estratégia nacional do partido. A gente só vai discutir 2026 em 2026”.

Por fim, João Paulo também reiterou que nenhuma liderança individual dita os rumos do partido.

“No PT nem mando eu, nem manda ele. O PT é fruto de decisões coletivas”, enfatizou.

