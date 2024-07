A- A+

Brasil Ex de Zé Trovão diz que deputado seguiu sem pagar pensão após ser intimado "pessoalmente" 'Prisão civil é um alento', afirmou Jéssica Veiga após Justiça de SC; defesa do parlamentar afirma que houve erro no desconto do salário do político

Após a Justiça de Santa Catarina ter decretado a prisão do deputado federal Zé Trovão (PL-SC) pelo não pagamento de pensão alimentícia, a sua ex-mulher, Jéssica da Costa Veiga, veio a público para retrucar os argumentos apresentados pela defesa do parlamentar.



Segundo Veiga, Zé Trovão teria sido intimado pessoalmente e, mesmo assim, teria se recusado a pagar os valores referentes à alimentação de seu filho.

"A prisão civil é uma medida que nunca imaginei precisar pedir ao pai do meu filho. Nós mulheres nunca pensamos nisso! É o mesmo caso do pedido de medida protetiva. Nunca imaginamos precisar, pois vivemos com alguém que pensamos que nunca vá nos agredir, bater, maltratar ou deixar de cumprir uma obrigação legal. Nunca imaginamos que vamos precisar... Até precisar", diz Jéssica Veiga.





O posicionamento ocorre após o advogado de Zé Trovão, Fábio Daüm, afirmar que houve um erro por parte da Câmara dos Deputados ao descontar da folha de pagamento parte do salário do político para a pensão. Ao Globo, o advogado disse que havia sido estabelecido que 17,5% do salário seria descontado, mas a Casa Legislativa estaria descontando com déficit, o que teria provocado um acúmulo da dívida.

Nas redes sociais, Zé Trovão acusou sua ex de ter "sanha por dinheiro":

— Vocês podem ver nessa foto que desconta a pensão alimentícia do meu filho todos os meses, mas há uma sanha que se busca todos os dias mais recursos, mais dinheiro (...) A minha ex-mulher vive em um apartamento de alto padrão custeado pelo pai de seu filho, está se beneficiando desses valores este momento e o que me assombra é que não tem a moral de se pronunciar e disse "olha, eu recebo tudo isso e inclusive moro num apartamento que ele paga".

A fala foi rebatida por sua ex-mulher, que diz que ele estaria mentindo. De acordo com Jéssica Veiga, em abril deste ano, ela entrou com uma ação cobrando os valores devidos e a intimação teria sido ignorada pelo parlamentar. Antes de pedir a prisão civil, ela ainda diz ter pedido cinco dias para que ele explicasse o motivo do não pagamento.

"O juiz decretou a prisão dele e ele vem a público me ofender e dizer que estou em 'sanha por dinheiro'. Eu não iria me manifestar, mas diante da violência que venho sofrendo, sou obrigada a trazer a verdade para as pessoas (...) A Prisão Civil é um alento. É uma forma de obrigar os pais a cumprirem suas obrigações. O medo da cadeia faz eles correrem e pagarem", diz Jéssica Veiga em nota.

Veja também

POLÍTICA Lula diz que Bolsonaro não vai voltar à Presidência nunca mais