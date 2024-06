A- A+

EVENTO Ex-ministro Cristovam Buarque lança novo livro sábado no Recife. Confira "O sentimento que tenho aqui, na minha terra, é da simpatia que recebo com muito carinho dos meus conterrâneos", afirmou Buarque.

O ex-ministro Cristovam Buarque, também ex-senador e ex-governador do Distrito Federal, lança no Recife seu novo livro, “Conversa com Edmar Bacha”. Será no próximo sábado, a partir das 17h, na Academia Pernambucana de Letras. Economista, Bacha foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento e pela implementação do Plano Real.

Trata-se de uma entrevista sensacional na qual Bacha rememora os papéis que desempenhou na economia e na educação brasileira, bem como analisa e discute com Buarque temas recentes da economia do País. Ministro da Educação durante o primeiro governo Lula, Cristovam foi criador do programa de transferência de renda Bolsa Escola, depois incorporado a nível federal pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e renomeado como Bolsa Família pelo governo Lula.

“O sentimento que tenho aqui, na minha terra, é da simpatia que recebo com muito carinho dos meus conterrâneos. A retribuição disso é a minha simpatia com a população que vai me prestigiar no Recife. Fico muito feliz de estar aqui, novamente, “, disse, em uma rápida conversa com este blogueiro, na qual fiquei muito honrado com a declaração elogiosa sobre a biografia que escrevi sobre Marco Maciel. “Li, gostei muito e a indico como um dos meus livros preferidos”, afirmou.

O interlocutor de Cristovam no livro é Edmar Bacha, economista e principal formulador e implementador do Plano Real durante o governo Itamar Franco (1992-95). Antes de assumir o plano de estabilização monetária, o economista era conhecido como um dos criadores de programas de pós-graduação em Economia no País e presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi ele quem convidou Cristovam a voltar para o Brasil, depois de nove anos no exterior, para assumir uma cadeira de professor na Universidade de Brasília (UnB).

Na conversa, Cristovam propõe reflexões para relembrar o passado brasileiro desde os anos 1960 e imaginar o que o futuro guarda para a nação. A dupla retoma os rumos da economia brasileira desde a ditadura militar (1964-1985) até os atuais desdobramentos de políticas públicas do governo federal. A obra foi idealizada em setembro de 2022, quando Cristovam convidou Bacha para a realização nos moldes de outras três conversas já publicadas pelas editoras.

O livro vai além do diálogo entre os intelectuais ao permitir espaços ensaísticos de Cristovam. As reflexões sobre temas urgentes do Brasil e do mundo trazem ao leitor impressões sobre educação, combate à pobreza, ecologia, relações internacionais, distribuição de renda, controle fiscal, trabalho, inteligência artificial e tantos outros.

O prefácio é assinado pela jornalista Miriam Leitão, que define a obra como uma “conversa entre duas pessoas inteligentes”. “E se, por acaso, a leitora e o leitor tiverem uma visão diferente da exposta por Bacha e Cristovam, estão também convidados a entrar neste livro e conferir o que eles estão dizendo. O Brasil precisa de muita conversa entre visões distintas, desde que plausíveis. E democráticas”, resume a jornalista.





