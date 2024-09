Facada em Sertânia: prefeito contesta advogado e exibe cicatriz em praça pública

A- A+

Uma semana após levar uma facada em pleno centro da cidade, dada pelo comerciante Nelson do Consórcio, o prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira (PSB), exibiu, ontem, num comício, por meio de um vídeo, as cicatrizes da cirurgia a que foi submetido no abdômen. Foi uma maneira de contestar e constranger o advogado Cláudio Soares, contratado pelo agressor, que disse que não houve uma tentativa de homicídio, mas apenas uma lesão corporal.

Soares disse, ainda, que a lesão não teria sido provocada por uma arma tão penetrante, mas provavelmente por uma serra de pão ou uma chave de fenda, o que o prefeito contestou mostrando em público. “Que serra de pão ou chave de fenda teria a capacidade de provocar tamanho estrago?”, perguntou o prefeito, retirando a camisa.

Embora constrangedora, a cena foi aplaudida pela multidão que se concentrou em praça pública após o primeiro arrastão pelas ruas de Sertânia promovido pela candidata Rita Rodrigues (PSB), apoiada pelo prefeito. Ângelo gravou o vídeo em sua casa no Recife, onde se recupera da facada. Ele foi operado na quinta-feira passada, em Arcoverde, pela equipe do médico Joaquim Lucena, do Memorial Arcoverde.

A cirurgia durou duas horas e meia, plenamente exitosa, confirmando que o Memorial Arcoverde é um dos melhores hospitais do Interior do Estado, com uma equipe de altíssimo nível e uma estrutura invejável, não devendo nada aos grandes e referenciais hospitais da capital. Por orientação médica, o prefeito ficará por pelo menos 15 dias sem se envolver na campanha em Sertânia.

Enquanto isso, o agressor continua foragido, estando a polícia no seu encalço. Na entrevista que concedeu com exclusividade à Rede Nordeste de Rádio, formada por 48 emissoras em Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Bahia, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha 96,7 FM, no Recife, o advogado Cláudio Soares informou que seu cliente iria se apresentar.

Mas, pelo menos até ontem, isso não se confirmou. Na entrevista, que foi ao ar na última terça-feira, ele tentou passar a versão de que não houve tentativa de homicídio e ao mesmo tempo descartou a possibilidade de o episódio ter sido motivado por questões políticas. “Tudo se deu por uma rixa antiga entre o prefeito e Nelson”, afirmou.

Veja também

EDUCAÇÃO Lula assina regulamentação da Política Nacional de Leitura e Escrita