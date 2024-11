A- A+

DIPLOMACIA G20 Brasil: Presidente da Malásia diz a Lula que ele tem admiradores no seu país Esta foi a segunda reunião bilateral do presidente Lula neste domingo

Em sua segunda reunião bilateral neste domingo (17), na véspera da reunião do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, com quem conversou sobre a cooperação entre os dois países em áreas como semicondutores, comércio e pesquisa agrícola.

Desde 2012, a empresa da Malásia, Petronas, atua na área de petróleo e gás natural no Brasil.

Esta foi a segunda reunião bilateral do presidente Lula neste domingo. Antes, recebeu o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Além de negócios entre os países, os dois líderes debateram a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, que o Brasil lançará amanhã do G20.

Participaram da reunião os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda, Fernando Haddad, da Agricultura, Carlos Fávaro, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Também participaram o assessor especial, Celso Amorim, e o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.

O primeiro-ministro da Malásia afirmou que esta é a sua primeira visita ao Brasil e informou ao presidente Lula que ele tem muitos admiradores na Malásia, "pelo seu significado na área da justiça social e por sua tenacidade", disse Ibrahim em nota divulgada pela Presidência do Brasil.

Os dois líderes também falaram do apoio à posição brasileira de reforma na governança global e compartilharam experiências sobre o combate à fome e a experiência de cada país.

Os dois políticos também falaram sobre o bom momento da economia malaia e sobre a presença no Brasil de empresas da Malásia, como a Petronas, que produz cerca de 52 mil barris de óleo equivalente por dia (boed), se posicionando entre as maiores 10 produtoras do País. Os dois líderes discutiram a ampliação das relações em comércio e em pesquisa agrícola.





