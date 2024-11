A- A+

RIO DE JANEIRO G20: presidente do Paraguai recebe alta após ser hospitalizado no Rio Santiago Peña estava na Cúpula do G20, na noite de segunda-feira, quando se queixou de dores no peito

Santiago Peña, presidente do Paraguai, recebeu alta hospital na manhã desta terça-feira (19) e já está liberado para dar continuidade em sua agenda no Brasil. Ele foi hospitalizado na noite dessa segunda, no Hospital Samaritano, na Zona Sul, no Rio de Janeiro, após se queixar de dores no peito durante a Cúpula do G20.



O presidente recebeu primeiro atendimento no posto médico montado no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio.

Em nota, o Hospital Samaritano informou que "foram realizados exames e descartadas doenças do coração ou qualquer outra patologia grave". Santiago Peña passou a noite em observação, apresentando sono tranquilo e com todos os indicadores estáveis.

Veja também

PLANO GOLPISTA Fuzis, artefato explosivo e envenenamento: "alto poderio bélico" em plano de kids pretos, aponta PF