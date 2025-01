A- A+

Justiça General indiciado por trama golpista nega acusações, diz que tinha "irrestrita confiança" de Freire Estevam Theophilo, que se reuniu com Bolsonaro no Alvorada, afirmou que ex-presidente "nada lhe propôs ou expôs de plano com intuito, ou conteúdo golpista"

O general da reserva Estevam Theophilo, um dos 40 indiciados pela suposta tentativa de golpe de Estado, negou as acusações em manifestações protocolada nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal (STF).

Theophilo alega que continuou tendo "irrestrita confiança" do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes, que teria rejeitado o plano golpista, e que também recebeu um "elogio honroso" do atual comandante, Tomás Paiva.

Theophilo comandou o Comando de Operações Terrestres (Coter). De acordo com a Polícia Federal (PF), ele "anuiu com o golpe de Estado, colocando as tropas à disposição" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma reunião realizada no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022.

Na petição enviada ao STF, Theophilo afirma que "jamais poderia ter anuído com suposto ato golpista" porque Bolsonaro "nada lhe propôs ou expôs de plano com intuito ou conteúdo golpista". De acordo com ele, o então presidente "limitou-se a declinar lamúrias".

Além disso, o militar alega que, se realmente tivesse concordado com o plano, "certamente teria rompido suas relações com o então Comandante do Exército Brasileiro", Freire Gomes, que relatou à PF ter discordado de uma proposta de Bolsonaro para reverter o resultado da eleição presidencial.

Ele alega, no entanto, que o comandante o manteve no posto até o final do governo, "estando ao seu lado até o momento da simbólica passagem de comando", o que evidenciaria a "legalidade das suas condutas, e confirmando a irrestrita confiança exigida para a indicação e exercício do cargo".

Além disso, Theophilo afirma que continuou no cargo durante boa parte do primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até ir para reserva, em novembro de 2023, e que na ocasião recebeu um "elogio honroso declarado pelo atual Comandante da sua Força Armada", referindo-se a Tomás Paiva.

Em depoimento à PF, Freire Gomes afirmou que não partiu dele a ordem para que Theophilo se reunisse com Bolsonaro no Alvorada, e que "ficou desconfortável com o episódio, por desconhecer o teor da convocação e considerando o conteúdo apresentado nas reuniões anteriores".

Depois, contudo, o ex-comandante apresentou uma declaração escrita, anexada dela defesa de Theophilo à investigação, afirmando ter "total confiança na lealdade e disciplina" do general.

