Gilmar diz que investigação sobre golpe "gera perplexidade e indignação"

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, nesta quinta-feira (19), que a investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado "gera perplexidade e indignação" a todos os democratas brasileiros. Em discurso na sessão de encerramento do ano do STF, Gilmar também elogiou o ministro Alexandre de Moraes pela condução dessa investigação.

— Perante notícias públicas de que verdadeira organização criminosa estaria planejando típico golpe de Estado, é preciso reconhecer que chegamos a graus de paroxismos desconhecidos na história brasileira, cenário que gera perplexidade e indignação a todos nós, democratas brasileiras.

A Polícia Federal (PF) indiciou 40 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), devido a esse plano. A Procuradoria-Geral da República (PGR) vai decidir se apresenta uma denúncia. Bolsonaro e os demais investigados negam as acusações.

Pouco antes, sem falar diretamente dessa investigação, Gilmar Mendes afirmou que, "sempre que provocado", o STF saberá dar uma "resposta penal que o caso exige", separando culpados e inocentes.

— Não tenho dúvidas de que, sempre que provocado, o tribunal, por meio de um devido processo legal, saberá dar a resposta penal que o caso exige, como forma de condenar factuais culpados e absolver reais inocentes, nos exatos termos em que prescreve a Constituição.

