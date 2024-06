"Golpe nunca deu certo", diz Lula sobre situação na Bolívia

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que está torcendo para que a democracia prevaleça na Bolívia e que "golpe nunca deu certo".

— Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina, golpe nunca deu certo — disse o presidente.

Lula relatou, durante a tarde, que havia acabado de ser informado sobre a tentativa de golpe e que pediu ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que procurasse obter mais informações.

— Pedi para o meu ministro entrar em contato pra ele ter certeza porque a gente não pode ficar anunciando coisa que depois não acontece. Eu quero informações, eu pedi para o ministro Mauro ligar para a Bolívia, ligar para o presidente, ligar para o embaixador brasileiro para gente ter certeza para ter uma posição.

O presidente do país, Luis Arce, denunciou nesta quarta-feira "mobilizações irregulares" de militares num momento em que tropas e tanques estavam estacionados em frente à sede do governo em La Paz, na Praça Murillo.

Pouco depois, o general do Exército, Juan José Zúñiga, declarou à imprensa que "a mobilização de todas as unidades militares" busca expressar seu descontentamento "com a situação do país", reportaram os noticiários locais.

— Já basta. Não pode haver essa deslealdade — afirmou.

