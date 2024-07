Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas está a caminho do PL, mas distante de 2026. Entenda

Inelegível, o ex-presidente Bolsonaro já sinalizou que seu candidato a presidente da República será o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas. Hoje militando no Republicanos, partido que integra a base do Governo Lula, o governador paulista se comprometeu com o ex-chefe da Nação que ingressará no PL.

Mas isso só depois das eleições municipais, em outubro. A previsão anterior era de que ele migrasse agora no meio do ano. A avaliação é de que o clima estará mais sereno e consolidado depois do pleito municipal. O governador de São Paulo já foi ministro de Infraestrutura do ex-presidente. Bolsonaro afirmou no último sábado que Tarcísio é um homem “inteligente”.

Mas voltou a pedir para si o mérito pela carreira política do governador. “Quem era Tarcísio antes de eu conversar com ele? Era um excepcional engenheiro. Para a vida pública, com todo respeito, você não era conhecido”, disse Bolsonaro na Conferência Anual de Ação Política Conservadora, conhecida como Cpac, realizada em Balneário Camboriú (SC).

Em março de 2024, Tarcísio negou que trocaria o partido pelo PL, afirmando que “estava bem” no atual partido. Mas o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, já conta como certa a ida do governador de São Paulo para o liberalismo. Mas poucos acreditam que, mesmo filiado ao PL, ele venha a entrar na disputa presidencial.

O que se ouve nos bastidores é que Tarcísio irá a reeleição em 2026 e somente entrará na disputa pela Presidência da República, em 2030, já num cenário mais confortável, sem precisar ter que enfrentar um quadro de incertezas e de radicalismo como se desenha 2026, entrando Lula para uma quarta tentativa ao Planalto.