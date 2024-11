Governo brasileiro detalha, esta manhã, pacote fiscal; acompanhe em tempo real agora

A- A+

O governo detalha,na manhã desta quinta-feira (29), as medidas do pacote fiscal que foram anunciadas na noite de terça-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Entre elas, estão a isenção de Imposto de Renda para quem recebe R$ 5 mil e o aumento da alíquota efetiva do IR para quem tem renda superior a R$ 50 mil mensais, incluindo salário, aluguel e dividendos, por exemplo.



As medidas incluem ainda idade mínima para aposentadoria dos militares e mudanças nos parâmetros de reajuste do salário mínimo. Acompanhe a transmissão da coletiva de imprensa ao vivo:

Participam os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do Planejamento, Simone Tebet; e da Casa Civil, Rui Costa. Na sequência, os técnicos das pastas também explicarão o plano do governo.

