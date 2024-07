Governo confia na votação da tributária até 17 de julho na Câmara, diz Padilha

A- A+

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira (01), que o governo confia na apresentação do relatório de regulamentação da reforma tributária nesta quarta-feira (03), com conclusão da votação do tema na Câmara até 17 de julho, ou seja, antes do recesso parlamentar.

"Estamos muito confiantes de que Câmara vai se dedicar a concluir regulamentação neste semestre. Temos confiança: mais uma vez vamos desapontar os pessimistas, reforçando o espírito de não aumento da carga tributária", disse Padilha após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Padilha participou mais cedo de reunião da equipe econômica com os deputados do grupo de trabalho que elabora o relatório do projeto de regulamentação da reforma.

Questionado sobre a inclusão de todas as proteínas na faixa de isenção da cesta básica, Padilha disse que o encontro não tratou de temas específicos, mas da discussão geral sobre a média da alíquota de referência do novo imposto sobre consumo.

"Vamos tratar disso (cesta básica) até 3 de julho com o grupo de trabalho, para parlamentares alinharem impacto (de mais inclusões). Mas pode ter certeza que vamos ter cesta básica com redução de impostos significativa", afirmou Padilha.

