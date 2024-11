Hugo Motta faz nova maratona de reuniões para ter apoio de partidos; siglas de Elmar e Brito debatem

A- A+

O líder do Republicanos na Câmara, Hugo Motta (PB), deverá receber nesta terça-feira mais uma leva de apoios partidários a sua candidatura a presidente da Casa. Estão programadas para esta terça-feira reuniões das bancadas de PSDB, Cidadania, PDT e PSB, que juntas somam 49 deputados. Todas as siglas deverão confirmar o apoio.

Também estão agendadas para esta terça reuniões do União Brasil, PSD e PSOL. No caso dos dois primeiros partidos, há uma pressão interna nas duas legendas para que os candidatos Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA) anunciem publicamente o apoio a Motta.

Já o PSOL, que tem 13 deputados, descarta compor com o candidato do Republicanos e deve anunciar um nome do partido para concorrer contra ele.

Na quarta-feira está marcada uma reunião do Solidariedade com Hugo Motta no qual o apoio da legenda será sacramentado. O presidente do partido, deputado Paulinho da Força (SP), disse que há “uma tendência de apoio” ao candidato do Republicanos.

– Eu marquei com o Hugo Motta quarta-feira na (sala) da liderança do Solidariedade para a gente conversar – declarou.

Os deputados Alex Manente (Cidadania-SP) e Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) almoçaram na segunda-feira com o candidato do Republicanos e encaminharam o apoio a ele.

PSDB, Cidadania, PDT, PSB e Solidariedade haviam sinalizado que apoiariam a candidatura de Elmar Nascimento (União-BA), mas pretendem recuar da decisão e embarcar na aliança com Hugo Motta, que já possui o apoio dos principais partidos da Casa.

Apesar de terem fechado um compromisso com Elmar, as siglas entendem agora que o deputado não se manterá como candidato na disputa devido ao favoritismo de Motta. O União Brasil também deve se reunir e sacramentar a desistência de Elmar.

O líder da maioria na Câmara, André Figueiredo (PDT-CE), que também é presidente interino do partido, disse que o apoio a Motta se deve ao fato de o União Brasil e Elmar terem encaminhado a desistência da candidatura:

– O PDT tinha um compromisso com Elmar. Até porque um certo tempo atrás tínhamos a convicção de que o Elmar seria o candidato natural à sucessão do presidente Arthur Lira. Nós consideramos indispensável que continue com a marca que caracterizou a gestão do Arthur, de respeito e empoderamento do Parlamento – disse: – Cremos que com Elmar assim o seria, mas como ele desistiu, temos certeza que o deputado Hugo Motta preenche todos esses requisitos. Não vejo problema nenhum em estar lado a lado com ele na continuidade desse projeto que se iniciou há quatro anos no primeiro mandato do presidente Arthur Lira – completou.

Motta é o candidato apoiado pelo presidente da Câmara e já tem oficialmente os apoios do PL, PT, PCdoB, PV, Republicanos, MDB e Podemos. Juntas, as legendas têm 326 deputados, mais do que o suficiente para vencer a disputa na Casa no primeiro turno se forem desconsideradas traições.

Diante desse cenário de favoritismo, integrantes do União Brasil agiram para convencer Elmar a desistir da disputa e o partido passou a negociar espaços na Casa com Lira e Motta.

Para abrir mão da candidatura, Elmar deve ser escolhido para comandar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O União também quer a relatoria do orçamento e ter a terceira pedida da Mesa Diretora da Câmara, que deve ser a segunda vice-presidência.

Veja também

presidente do brasil Lula indica a aliados que vai postergar definição sobre STJ