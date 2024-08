A- A+

EVENTO IAP: Érika Ferraz toma posse como primeira presidente na história da entidade Cerimônia, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife, na quinta-feira (15), incluirá homenagem à Defensoria Pública e celebração pelo 197º aniversário da fundação dos cursos jurídicos do Brasil

Depois de 173 anos de fundação, o Instituto de Advogados de Pernambuco (IAP) terá, pela primeira vez, uma mulher comandando a entidade. Na quinta-feira (15), a nova diretoria toma posse, tendo como presidente a advogada Érika Ferraz e como vice-presidente o advogado e professor Eric Castro e Silva.

A cerimônia será no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife, às 18h30. A solenidade também marca a comemoração do 197º aniversário da fundação dos cursos jurídicos do Brasil e uma homenagem à história da Defensoria Pública de Pernambuco, na pessoa do defensor emérito Nilzardo Carneiro Leão.

A nova diretoria para o biênio 2024-2026 foi eleita no dia 17 de junho numa eleição de chapa única realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE).

“Por ser mulher, essa é uma oportunidade de quebrar mais uma barreira, mais um paradigma, porque no Brasil já temos, de acordo com a última pesquisa, a maioria de profissionais de direito mulheres, mas no comando das instituições ainda não temos maioria”, afirma Érika.

Para a nova presidente do IAP, ser a primeira mulher a estar à frente de um instituto secular é uma oportunidade ímpar, mas também uma grande responsabilidade. “É uma oportunidade única essa que estou recebendo e uma responsabilidade enorme com os meus antecessores na presidência do IAP”, diz ela.

Desafios

Quanto aos desafios no comando do IAP, Érika Ferraz afirma que um deles é ampliar a digitalização do instituto, o que inclui a edição de uma revista científica de Direito, além da aquisição de uma sede própria para a entidade.

Ainda segundo a advogada, na pauta da gestão dela está ampliar parcerias com outros institutos de advogados do Brasil para fomentar, por exemplo, eventos de conhecimento técnico para os profissionais de Direito. “Também queremos trazer mais mulheres para os quadros do IAP”, complementou.

Além da posse, a cerimônia incluirá a comemoração do 197º aniversário da fundação dos cursos jurídicos do Brasil e uma homenagem à história da Defensoria Pública de Pernambuco, na pessoa do defensor emérito Nilzardo Carneiro Leão. “Como a cerimônia é no mês de agosto, e o dia 11 é Dia do Advogado, a gente resolveu comemorar o aniversário dos cursos jurídicos, já que a cerimônia vai ser na primeira faculdade de Direito do Brasil”, lembrou Érika.

Defensor

O jurista, professor e escritor Nilzardo Carneiro Leão, 93 anos, que é reconhecido como um dos maiores nomes da advocacia de Pernambuco, foi escolhido por ser um dos defensores públicos vivos mais antigos do Estado. Ele é também imortal da Academia Pernambucana de Letras (APL), onde ocupa a cadeira de número 18, que pertenceu ao escritor Ariano Suassuna.

Além de Érika e Eric, a nova diretora do IAP inclui os advogados Pietro Duarte (tesoureiro); Emília Queiroz (secretária-geral); Paulo Artur Monteiro (secretário-geral adjunto); Jáder Lemos Neto (diretor de revista) e Eduardo Paurá (diretor de Relações Institucionais). O advogado Gustavo Ventura, que empossa agora a nova diretoria, assumiu o instituto, em 2020.xxxx

