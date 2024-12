A- A+

investigação Imprensa internacional repercute prisão de Braga Netto e ressalta proximidade com Bolsonaro General da reserva foi preso neste sábado pela Polícia Federal após ser indiciado no inquérito que apura uma trama golpista

O general da reserva Walter Braga Netto, que foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL) em 2022, foi preso neste sábado pela Polícia Federal (PF).

Ele foi indiciado no inquérito que apura uma trama golpista. A PF realizou buscas na casa dele, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. A imprensa internacional repercutiu o fato e destacou sua aliança com o ex-presidente.

O jornal americano New York Times destacou Braga Netto como "aliado próximo" de Bolsonaro. Também cita que ele "serviu como chefe de gabinete do Sr. Bolsonaro e, mais tarde, como ministro da Defesa em sua administração".

A mesma linha é usada pelo periódico britânico The Guardian, que citou o general como "aliado-chave" do ex-presidente.

Além disso, também cita que é "um dos aliados mais próximos". O La Nacion, jornal argentino, diz que o Braga Netto "concorreu ao lado de Bolsonaro ao cargo de vice-presidente nas eleições de 2022".

A agência de notícias Bloomberg explica que a prisão foi de um "aliado próximo" de Bolsonaro. A notícia descreve que aconteceu devido "seu papel em uma suposta conspiração para anular a eleição de 2022".

Veja também

investigação Defesa de Braga Netto diz que vai comprovar que ele não tentou obstruir as investigações