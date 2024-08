Intimação por rede social é novidade e pode mudar jurisprudência, avaliam especialistas

A- A+

Especialistas ouvidos pelo Globo afirmam que uma intimação por rede social, como a feita pelo ministro Alexandre de Moraes com o X, é uma novidade no sistema jurídico brasileiro e pode levar a uma mudança na jurisprudência.

Na quarta-feira, o magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF) intimou o empresário Elon Musk, dono do X, a apresentar em 24 horas um novo representante legal da rede social no país. A comunicação, contudo, ocorreu em uma publicação no próprio X.

Até agora, de acordo com especialistas, há casos no Brasil de intimação feita por meio de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, mas não por rede social.

Análise

Rafael Viola, professor de Direito e Tecnologia do Ibmec/RJ, afirma que o meio preferencial de intimação é por e-mail, e que em alguns casos é possível realizar por WhatsApp.

— O nosso Código de Processo Civil permite, e dá como preferência, a intimação por meio eletrônico. Mas o que é o meio eletrônico? É o e-mail. É a primeira vez que a gente vê uma intimação pelo X — explica, acrescentando:

— Nos últimos anos, os tribunais vêm permitindo determinadas intimações feitas por aplicativo de mensagens, mas é um pouco diferente, porque no WhatsApp você tem um número específico, no qual a pessoa visualiza, responde a mensagem.

Viola alerta, no entanto, para os efeitos da medida tomada pelo STF, que pode passar a ser replicada por outros juízes.

— Essa decisão tem um efeito para baixo. Daqui para frente todo o juízo do Brasil está autorizado a intimar por plataforma social, marcando as pessoas? Se o STF valida esse tipo de intimação, isso acaba tendo um impacto para todos os processos no Brasil.



Novidade

O advogado Luiz Friggi, sócio do escritório Simões Pires Advogados, também ressalta que a intimação por rede social é uma novidade, e afirma que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) limitou a prática pelo Whatsapp, que vinha sendo feita em instâncias inferiores.

— Já se validou algumas vezes via WhatsApp, até chegar no STJ. Via plataforma, rede social, uma postagem no Instagram, uma postagem no Twitter, eu nunca vi. É algo muito novo. Porque não é uma plataforma de mensagem direta, você posta para o público.

Friggi acredita que o fato do dono do X, o empresário Elon Musk, ter respondido à publicação do STF na rede social, pode funcionar como uma prova de que ele teve ciência da intimação.

— Ele (Moraes) poderia considerar que a finalidade do ato processual foi atingida, já que ele tomou ciência de forma inequívoca, respondeu, e que para todos os efeitos a plataforma foi intimada da decisão.

Já o procurador Vladimir Aras afirmou que, por residir no exterior, o empresário Elon Musk, dono do X, deveria ser intimado por meio de uma carta rogatória ou de auxílio direto.

"Os atos de comunicação processual a serem realizados no exterior devem seguir o caminho adequado, conforme o CPP e os tratados aplicáveis. Pessoas residentes no exterior devem ser citadas ou intimadas por rogatória (CPP) ou por auxílio direto (CPC)", escreveu Aras no X.

Decisões no STJ

No ano passado, a Terceira Turma Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisou a possibilidade de intimação tanto por aplicativo de mensagens quanto em rede social. Nos dois casos, o entendimento foi de que não há autorização legal, o que pode levar à nulidade do ato. Entretanto, os ministros entenderam que em casos excepcionais pode haver uma exceção, se ficar comprovado que a comunicação foi recebida.

