Investigado sobre trama golpista, padre disse que foi ao Planalto prestar 'apoio espiritual'

Investigado no inquérito sobre a suposta trama golpista, o padre José Eduardo de Oliveira Silva afirmou à Polícia Federal que se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro no fim de 2022 para prestar "apoio espiritual" a ele.



O religioso negou ter participado de qualquer reunião no Palácio do Planalto com conotação política ou que tenha sido discutida a minuta golpista. A oitiva ocorreu nessa quinta-feira (7).

O padre foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis que mirou as pessoas investigadas por planejarem uma tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, assim, manter Bolsonaro no poder. Em nota, a defesa de Silva afirmou que a menção dele no inquérito é um "equívoco".

"Reiterou-se e ficou claro que o padre nunca participou de qualquer reunião nem colaborou na redação de qualquer documento que visasse favorecer uma ruptura institucional no país", diz o texto assinado pelo advogado Miguel da Costa Carvalho Vidigal.

O religioso já havia prestado atendimento espiritual a Bolsonaro, quando ele levou uma facada no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018. No fim de 2022, após a derrota eleitoral para Lula, o ex-presidente estava sofrendo de uma erisipela aguda - o que o teria leva a ser chamado de novo ao Planalto.

Nesse mesmo período, a PF aponta que o ex-presidente passou a se reunir com seus auxiliares nos Palácios do Planalto e Alvorada para discutir alternativas para ele se manter como presidente e impedir a transmissão do cargo a Lula. Entre as propostas, segundo as investigações, estavam a decretação do estado de sítio, prisão de autoridades e realização de novas eleições.

Em sua delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, citou a presença de um padre em algumas dessas reuniões.

Além do padre, a PF ouviu nesta semana o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); quatro coronéis, um general e um engenheiro. Os depoimentos fazem parte da reta final do inquérito sobre a suposta trama golpista, que deve ser concluído com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ramagem afirmou à PF não se recordar de discussões sobre um plano de golpe. E a maioria dos militares recorreu ao direito de ficar em silêncio.

A defesa do religioso se queixou de que a PF "vasculhou conversas do sacerdote com fiéis" que são protegidas pelo "sigilo sacerdotal". "É um precedente imenso em nosso país que não pode ser ignorado. Não bastasse tanto, além da garantia constitucional de liberdade religiosa, são diversos os artigos legais que garantem ao sacerdote e ao fiel manter o total sigilo da conversa havida entre eles", afirmou o advogado.

