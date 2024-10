A- A+

FOLHA POLÍTICA João Campos extrapola as divisas políticas de Pernambuco Prefeito do Recife foi a Fortaleza tentar impulsionar campanha de candidato petista

Presencialmente ou por vídeo, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), pediu votos no 1º turno em Pernambuco, enquanto reforçava sua campanha na capital. Na segunda-feira esteve nas ruas de Olinda, ao lado de Vinicius Castello (PT).

Ontem, extrapolou a divisa do Estado e foi parar no Ceará. Escalado para usar sua popularidade e ajudar a desempatar o jogo em Fortaleza. Segundo o Datafolha, Evandro Leitão (PT) tem 45% da intenção de voto contra 47% de André Fernandes (PL).

No bairro do Benfica, participou de um ato político. "Ele conquistou o coração de todos e todas as brasileiras", disse Evandro Leitão. O prefeito do Recife tirou selfies, brincou e falou sério com o público que lotava a Praça João Gentil.

"Para liderar uma cidade do tamanho de Fortaleza não adianta só ter conversa bonita, dancinha bonita - e olhe que eu sei dançar, viu? Tem que saber trabalhar." Lembrou suas raízes cearenses - o bisavô Miguel Arraes nasceu no Sertão do Cariri - e colocou-se à disposição para ajudar a cidade, a cerca de 800 km do Recife.

"Na política ninguém faz nada só. Tem que ter um time, mobilizar gente."

A missão que lhe foi dada está entre os passos para consolidar seu nome como um dos líderes de centro-esquerda em nível nacional. Também estreita a relação com o presidente Lula (PT), com quem esteve ontem em família.

O presidente sancionou a lei que inscreve o nome do seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Antes disso, ainda em Brasília, conversou com o ministro Fernando Haddad sobre ações para o Recife.

Amanhã tem agenda com Junior Matuto (PSB), em Paulista, no Grande Recife.

Jogo zerado em Paulista

"Quem está preocupado em resolver sua vida de ordem pessoal está no time de (Severino) Ramos e Yves (Ribeiro). Quem está preocupado com a cidade está conosco. Estou muito tranquilo quanto a isso. O processo zerou e eu quero só que respeitem nosso time." A declaração foi dada à Rádio Folha pelo deputado e candidato a prefeito de Paulista, Junior Matuto (PSB). Ele chegou ao segundo turno com 30,66% dos votos contra 44,36%, de Ramos (PSDB).

Participação

O PT do Recife se reúne hoje para cobrar engajamento da militância nas campanhas de Vinicius Castello, em Olinda, e Junior Matuto, em Paulista. Defende que o diretório estadual expulse o prefeito Yves Ribeiro (PT) que, contrariando a nacional, continua apoiando Severino Ramos (PSDB), adversário de Matuto.

Boa e ruim

O presidente do Republicanos, Samuel Andrade, registrou duas surpresas para o partido nas eleições em Pernambuco. Perdeu a prefeitura de Betânia, na reta final, por 205 votos. E conseguiu eleger, em 20 dias, Ismael Quintino de Sousa prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde. Ambas no Sertão

