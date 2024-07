A- A+

investigação Joias de Bolsonaro: imprensa internacional repercute acusações contra ex-presidente Relatório final da investigação do caso das joias conduzida pela Polícia Federal, foi notícia em jornais dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha e Alemanha

A divulgação nesta segunda-feira (9) do relatório final da investigação conduzida pela Polícia Federal sobre o desvio das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na condição de chefe de Estado, repercutiu ao redor do mundo.

O tema foi destaque em alguns dos principais veículos de mídia estrangeira após os crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro serem atribuídos ao ex-mandatário. Jornais dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha e Alemanha trataram do assunto.

As reportagens destacam o valor milionário das joias sauditas, supostamente desviadas por "uma quadrilha ligada a Bolsonaro". Veja veículos que repercutiram o fato:

Estados Unidos



The Washington Post: "Polícia brasileira diz que Bolsonaro desviou US$ 1,2 milhão em joias não declaradas da Arábia Saudita"

Inglaterra



The Guardian: "Suposta quadrilha ligada a Bolsonaro vendeu presentes oficiais de luxo no valor de US$ 1,2 milhão, afirma polícia brasileira"

França



Le Monde: "No Brasil, Jair Bolsonaro é acusado de tentar roubar joias no valor de mais de US$ 1 milhão"

Le Figaro: "Bolsonaro tentou se apropriar ilegalmente de joias no valor de US$ 1,2 milhão"

Espanha



ABC: "As joias recebidas por Bolsonaro durante sua presidência financiaram as despesas de sua família nos Estados Unido

Alemanha



Deutsche Welle: Jair Bolsonaro desviou presentes no valor de 1,2 milhões de dólares

