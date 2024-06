A- A+

votação Legalização de bingos, cassinos e jogo do bicho: veja como cada senador votou na CCJ Projeto foi aprovado na comissão por 14 votos a 12 e seguirá tramitação no Senado

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que legalizaria jogos como bingos, cassinos e jogo do bicho. O texto, que tramita há mais de um ano na comissão, contou com apoio de lideranças do Centrão e resistência da bancada evangélica no Congresso.

Os senadores aprovaram o parecer do senador Irajá (PSD-TO) que também permite apostas em corridas de cavalos. A proposta autoriza a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer. O relator afirma que a legalização pode gerar uma arrecadação de R$ 40 bilhões.



De acordo com o projeto, "serão admitidas a prática e a exploração no Brasil dos jogos de cassino, de bingo, de videobingo, do bicho, e on-line, bem como das apostas turfísticas (corrida de cavalo)". Será criada uma agência reguladora, vinculada ao Ministério da Fazenda, para fiscalizar as normas estabelecidas pela nova legislação.

Na votação, todos os deputados do PL votaram contra o projeto. A maioria dos outros partidos teve divisões internas, reforçando o aspecto divisivo da pauta. No PT, dos quatro senadores que participaram da votação, apenas a senadora Janaina Farias, do Ceará, se posicionou contra o projeto.

Da mesma forma, dos quatro senadores do PSD, três votaram sim e apenas um parlamentar votou não,

Vanderlan Cardoso, de Goiás. No MDB, o senador Marcelo Castro votou pelo prosseguimento do projeto no Senado, enquanto Alessandro Vieira foi contrário.

Veja como votou cada senador:

Parlamentar Partido UF Voto Marcelo Castro MDB PI Sim Sergio Moro UNIÃO PR Sim Jayme Campos UNIÃO MT Sim Cid Gomes PSB CE Sim Izalci Lucas PL DF Não Oriovisto Guimarães PODEMOS PR Não Marcos do Val PODEMOS ES Não Weverton PDT MA Sim Plínio Valério PSDB AM Não Alessandro Vieira MDB SE Não Omar Aziz PSD AM Sim Irajá PSD TO Sim Angelo Coronel PSD BA Sim Vanderlan Cardoso PSD GO Não Jaques Wagner PT BA Sim Fabiano Contarato PT ES Sim Rogério Carvalho PT SE Sim Janaína Farias PT CE Não Ana Paula Lobato PDT MA Sim Flávio Bolsonaro PL RJ Não Carlos Portinho PL RJ Não Magno Malta PL ES Não Marcos Rogério PL RO Não Ciro Nogueira PP PI Sim Tereza Cristina PP MS Sim Esperidião Amin PP SC Não

