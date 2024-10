"Lero-lero" sobre suspeita das urnas não se repetiu, diz Gilmar Mendes ao falar sobre eleições

A- A+

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), afirmou nesta terça-feira que o "lero-lero" contra as urnas eletrônicas não ocorreu nas eleições municipais deste ano.

De acordo com Gilmar, isso aconteceu porque não havia um "incentivador desse ambiente".

"Aquela toda toada em torno das ameaças que constituíam para a democracia as urnas eletrônicas, esse lero-lero já não se repetiu. Porque já não havia algum incremento, algum incentivador desse ambiente. E em duas horas e quinze, no processo eletrônico, nós tivemos o resultado de eleições ", afirmou o ministro.

A declaração ocorreu durante a abertura de um congresso do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Nas eleições de 2022, o principal crítico das urnas eletrônicas foi o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

No ano passado, ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e declarado inelegível justamente devido aos ataques sem provas feitos contra o sistema eleitoral, especificamente durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada.

Mais cedo, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, comemorou o fato da eleição municipal ter sido "monótona".

"Foi muito monótona, democraticamente monótona. E nós queremos a monotonia democrática como normalidade institucional e política no país ", disse a ministra, durante sessão da Segunda Turma do STF.

