Lesa Pátria: operação da PF para capturar foragidos prende 38 pessoas em oito estados e no DF

A- A+

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira nova fase da Operação Lesa Pátria, com mandando expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 18 estados e no Distrito Federal.



De acordo com informações da corporação divulgadas na manhã de hoje, 38 pessoas foram presas nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná e no Distrito Federal.

Ainda segundo a PF, mais de duas centenas de réus "descumpriram medidas cautelares judiciais", incluindo pessoas que fugiram para outros países. Ao todo, ainda há 170 pessoas procuradas, incluindo condenados ou investigados considerados foragidos.





A operação, que está em sua 27ª fase, apura envolvidos na invasão do 8 de janeiro de 2023 aos prédios dos Três Poderes, em que indivíduos promoveram atos violentos e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições.



Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Veja também

expulsão PL pode expulsar deputado que votou contra cassação de Janones por prática de "rachadinha"