Lessa levou filhos de Élcio de Queiroz para a Disney após crime contra Marielle e Anderson, diz dele

Guilhermo Catramby, delegado da Polícia Federal que entrou no caso Marielle Franco em 2023, frisou durante o julgamento de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, assassinos confessos de Marielle Franco e Anderson Gomes, que os ex-policiais tinham laços fortes de amizade.

O relato de como era a relação ocorreu no 4º Tribunal do Júri do Rio, no Centro da cidade nesta quarta-feira.

Catramby contou que Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz eram amigos a ponto de manterem uma convivência familiar. O delegado da Polícia Federal revelou que Lessa fez passeios com Élcio após o crime, em março de 2023, e embarcou em uma viagem internacional, para os Estados Unidos.

— Ele levou o filho de Élcio para a Disney e, depois, passaram o Carnaval em Angra dos Reis, passeando de lancha — disse o delegado.

Em 2023, Élcio já havia relatado como era a vida luxuosa que Lessa levava. Segundo ele, Ronnie tinha uma Range Rover Evoque, uma Dodge Ram blindada e uma lancha. Além disso, custeava duas casas e ainda fazia manutenção em um terreno em Angra dos Reis, na Costa Verde.

"Depois do fato, vi um acréscimo muito grande no patrimônio [dele]. Tinha a Evoque, comprou uma Dodge Ram blindada; uma lancha nova, viajou com o meu filho, depois teve a situação do terreno dele de Angra dos Reis", contou Élcio de Queiroz.

