A- A+

anistia Lira deve decidir nesta terça-feira (29) destino do projeto de anistia ao 8 de Janeiro Demanda de bolsonaristas, anistia é tema de reunião entre presidente da Câmara e presidente do PL

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve anunciar amanhã um acordo em relação ao projeto de lei que anistia os envolvidos no ato golpista do 8 de Janeiro. A iniciativa é uma demanda dos bolsonaristas do Congresso e Lira quer que o assunto não contamine o processo de sua sucessão no comando da Casa.

Antes de anunciar uma decisão, o presidente da Câmara vai se reunir hoje com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Lira também deve anunciar publicamente nesta terça-feira o apoio ao líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), como candidato à sua sucessão. No mesmo dia, Republicanos e PP vão lançar oficialmente a candidatura de Motta.

O presidente da Câmara prometeu ao líder do Republicanos que vai dar ainda neste ano algum desfecho para o projeto que anistia os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro.

Motta, que tem sinalização favorável do PL e do PT, tenta se equilibrar diante do assunto. De um lado, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro quer aprovar a iniciativa. Do outro, petistas articulam para que o projeto seja barrado. Como forma de se desvencilhar do assunto, o deputado do Republicanos tenta construir, com Lira, um acordo que seja fechado já nesta semana.

O projeto está na pauta de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O colegiado tem maioria de oposição e tende a aprovar o texto, mas petistas ainda tentam impedir a votação.

Há também uma expectativa de parte da Câmara de que o projeto seja mudado, por meio de emenda, seja na CCJ, ou no plenário, para incluir a reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, tema que hoje não está claramente contemplado no relatório mais recente.

Líderes avaliam que não está claro o caminho que o projeto seguirá se passar da CCJ. Não está definido se haverá consenso para que um requerimento de urgência acelere a tramitação e coloque o texto em votação direto no plenário.

Também não está claro para os partidos se Lira vai manter o deputado bolsonarista Rodrigo Valadares (União-SE) como relator no plenário ou se pode indicar um nome que mude o texto e barre a anistia.

Quem indicou Valadares para ser relator do texto foi o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), que também é candidato a presidente da Casa. Após Elmar não conseguir o apoio de Lira para a sucessão na Câmara, o líder do União passou a adotar uma estratégia de buscar firmar um bloco governista com o PT e tem se posicionado contra o texto relatado pelo seu correligionário.

Veja também

PECULATO PGR propõe acordo com Janones e assessores em caso de "rachadinha" na Câmara