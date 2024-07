Lira diz que Congresso segue ajustando leis de cotas para aumentar equilíbrio na relação política

A- A+

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira que o Congresso segue "ajustando o sistema de cotas com o intuito de promover equilíbrio na representação política".

Durante o discurso de abertura da 1ª reunião de mulheres parlamentares do P20, realizada em Maceió, Lira ressaltou a importância da bancada feminina da Câmara dos Deputados para a elaboração de leis que garantem espaços e incentivam mulheres na política.

— Continuamos ajustando o sistema de cotas com o intuito de promover equilíbrio na representação política. Aprovamos na Câmara dos Deputados, no ano passado, uma minirreforma eleitoral para que sejam coibidas as fraudes no uso desses recursos destinados a candidaturas femininas, aperfeiçoamos a legislação que cria mecanismos específicos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Acrescentamos, na legislação penal, os crimes de importunação sexual e de violência psicológica contra mulheres. Transformamos em lei a obrigatoriedade de isonomia salarial entre mulheres e homens. A aguerrida Bancada Feminina da Câmara dos Deputados teve papel fundamental nessas conquistas — disse.

Veja também

ARTICULAÇÃO Lula: Bancada só precisa aprender a defender mais a gente das porradas no Congresso