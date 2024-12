Lira reconhece que pode ser candidato ao Senado em 2026

A- A+

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reconheceu nesta quarta-feira que pode ser candidato ao Senado em 2026. Segundo ele, a decisão será tomada de acordo com o contexto político.

— O que vai ser em 2026 vai depender muito do que acontecer em 2025 e também em 2026. Se eu tiver oportunidade do meu estado poder dizer “acho que o Arthur será importante agora no Senado”, eu irei, senão, coloco outro nome à prova e a gente vai para as discussões — disse Lira durante participação no Fórum Jota, nesta quarta.

O mandato de Lira como deputado se encerra em 2026. A sua gestão à frente da presidência da Câmara, no entanto, vai acabar no início de fevereiro de 2025.

Durante este ano, o presidente da Câmara esteve focado na tarefa de eleger seu sucessor. O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) é o favorito ao cargo. Além de Motta, os deputados Antonio Brito (PSD - BA) e Elmar Nascimento (União-BA).

Segundo Lira, o processo de escolha de seu sucessor foi árduo, mas resultou na escolha da melhor opção para a Câmara.

— Eu sofri muito nesse meu processo de escolha do meu sucessor. Todos vocês sabiam que eu não estava focado em outra coisa que não fosse fazer a Câmara fazer um sucessor, estava focado em fazer o meu sucessor que seja aceito pela Câmara e crie um clima tranquilo na Casa.

