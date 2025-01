A- A+

Com o fim do mandato de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma mensagem nesta sexta-feira (17) que fala de "reconhecimento" pelo trabalho dos dois países nos últimos anos.

Biden deixa o cargo na segunda-feira (20), quando Donald Trump assume para um segundo mandato.

"Nossas ações coordenadas em prol da defesa da democracia, da agenda climática e da parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras demonstraram o quanto Brasil e EUA podem realizar juntos em busca de um mundo mais justo e de um planeta sustentável", escreveu o presidente brasileiro.

Lula agradeceu pela visita ao Rio de Janeiro por ocasião da Cúpula do G20 e parabenizou o americano por ter retirado Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo.

"Desejo muitas felicidades nos anos que estão por vir", completou.

Durante os dois anos em que Lula e Trump coincidiram na presidência, a cooperação na área ambiental foi um dos principais pontos destacados da relação. Em 2023, o governo norte-americano comprometeu-se com um aporte de US$ 500 milhões para o Fundo Amazônia, reforçando o compromisso bilateral com a sustentabilidade.

Além disso, Brasil e EUA se alinharam em discussões sobre mudanças climáticas.

