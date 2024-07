A- A+

Mato Grosso Lula após vaias ao governador do MT: "A gente não enxota um convidado nosso" Presidente Lula esteve no Mato Grosso para entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida em Várzea Grande

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quebrou o protocolo de uma cerimônia de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida em Várzea Grande (MT) para defender o governador, Mauro Mendes (União), de vaias.

O discurso de Mendes, na prática introduzido por Lula, está em andamento nesse momento.

"O governador não está aqui porque ele quer, ele está aqui porque ele foi convidado por mim e pelo governo federal", disse Lula antes de Mendes.

"O que é desagradável? É que se vocês, que são meus amigos e companheiros não tratam ele bem, quando eu for no ato em que ele me convidar, as pessoas dele também não vão me tratar bem", afirmou o presidente.



"A gente não enxota convidado nosso, por isso vamos ouvir nosso governador, que contribuiu com R$ 11 milhões para a gente fazer nosso conjunto habitacional", declarou Lula.

É comum ele defender governadores de outros campos políticos vaiados pela militância petista em seus atos.



A plateia, porém, não aceitou totalmente os pedidos do petista.

Houve novas hostilidades. Lula, então, se colocou ao lado do governador em demonstração de apoio.

