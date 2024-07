Lula diz que quer alcançar 200 novos mercados para produtos agropecuários e elogia Fávaro

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo pretende alcançar 200 novos mercados para produtos agropecuários

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vem afirmando que a marca pode ser alcançada até o fim deste ano.

Até esta quarta-feira, 31, o Brasil conquistou 167 aberturas de mercado em 55 destinos desde o início de 2023.

Lula afirmou que não conhecia Fávaro e que, por ele ser integrante da bancada ruralista, imaginava que ele não gostava do Partido dos Trabalhadores (PT), "e muito menos de mim".

Ao conhecer o agora ministro, o petista disse que achou Fávaro "uma figura simpática".

"Falei: 'Vou chamar esse cara para ser meu ministro da Agricultura'".



"Já tive gente muito importante no meu Ministério da Agricultura: intelectual, de carreira, política. Mas posso dizer para vocês que, com apenas 1 ano e 6 meses de governo, Fávaro será, de longe, o melhor ministro da Agricultura que esse país teve", comentou Lula em evento de entrega de obras de ampliação e modernização de aeroportos em Mato Grosso nesta quarta-feira, 31.



Na avaliação do presidente, essa abertura de mercado exige uma mudança de postura do empresariado.

"Exige que nossos empresários comecem a compreender que o carinho que as pessoas têm pelo mercado brasileiro é pela política de preservação que estamos fazendo nesse país, pela política de cuidado", comentou o petista.

"Hoje, discutir o clima é uma necessidade."

Veja também

Chile Chile: BC contraria expectativa e pausa relaxamento monetário ao manter juros básicos em 5,75%