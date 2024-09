A- A+

repatriação Lula autoriza operação de repatriação de brasileiros no Líbano Planejamento prevê decolagens do aeroporto de Beirute

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou nesta segunda-feira a operação de repatriação de brasileiros no Líbano.

Segundo o Palácio do Planalto, "a operação, coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa, terá a data anunciada nos próximos dias, após análise das condições de segurança para o voo".

Em nota, o governo também diz que "o planejamento inicial da Força Aérea Brasileira prevê a decolagem do aeroporto de Beirute, que se encontra aberto".

"A Embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais", diz o Palácio do Planalto.

Veja também

