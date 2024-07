A- A+

MUNDO Lula chama Trump de "mentiroso" e diz que Biden precisa tomar decisão sobre candidatura nos EUA Segundo o presidente, Biden teve uma aparição "mais lenta" que Donald Trump no debate presidencial americano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a comentar o debate presidencial americano nesta terça-feira. Lula chamou o ex-presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump de "mentiroso" e afirmou que o atual mandatário da Casa Branca, Joe Biden precisa se decidir se sairá como candidato novamente neste ano ou não.

Na visão de Lula, a aparição do atual presidente americano no debate foi "mais lenta" que a de Trump, que segundo ele, é um mentiroso. No entanto, o presidente brasileiro ressaltou que apenas Biden pode tomar a decisão se será o candidato do Partido Democrata outra vez.

— Eu acho que somente o Biden pode dizer se ele tem condições de concorrer ou não, eu não tenho condições de dar palpite sabe? Possivelmente a aparição dele no debate mais lenta que o adversário que é mais agressivo, também mais agressivo e mais mentiroso, sabe porque o New York Times disse que ele contou não sei quantas mentiras — disse o presidente em entrevista à Rádio Sociedade, de Salvador (BA).





As declarações de Lula aconteceram após um mal desempenho de Biden durante debate presidencial contra seu adversário Donald Trump na última semana. Na ocasião, o atual presidente protagonizou "apagões" ao ser questionado sobre temas além de lentidão nas respostas.

Após a demonstração de fragilidades no debate, cresceram os pedidos entre democratas para que outro candidato fosse apresentado pelo partido para a disputa.

— Eu acho que o Biden tem que tomar decisão. Ele tem que saber o seguinte, 'eu to bem?'. Eu vou candidato. Se eu não estou bem eu vou parar — completou Lula na entrevista desta terça.

Um novo levantamento divulgado neste domingo, realizado pela emissora americana CBS News com a empresa de pesquisa YouGov, mostrou que 72% dos eleitores americanos acreditam que Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, não deveria disputar a reeleição em novembro. Em fevereiro, o número era menor: 63% dos eleitores se posicionavam contra a presença de Biden.

Nesta segunda, em entrevista à rádio Princesa, da Bahia, Lula já tinha dito que Biden apresentou "um problema" no debate contra Trump.

— É muito difícil a gente dar palpite num processo eleitoral de outro país, tem que tomar cuidado para não criar animosidade. Eu particularmente gosto do Biden. Eu acho que ele tem um problema, que ele está andando mais lentamente, ele está demorando mais para responder as coisas, mas quem sabe das condições do Biden é o Biden — disse Lula.

Agenda no Nordeste

Em seguida, o presidente continua a agenda de viagem ao Nordeste nesta terça-feira, onde participará de uma caminhada em Salvador e de anúncio de entregas no Recife.

Pela manhã, a cerimônia na capital da Bahia é pela celebração da independência no estado em 1823, quando forças portuguesas que resistiam à declaração no ano anterior foram derrotadas.

No Recife, Lula participa da cerimônia de entrega de 448 unidades habitacionais. Na ocasião, também serão anunciados dois novos campi: um na capital do Instituto Federal de Pernambuco; e outro em Sertânia (PE), o Campus do Sertão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Na mesma solenidade, será feito o anúncio da inclusão de duas maternidades do Novo PAC, em Ouricuri e Garanhuns. Lula também participa da assinatura de contrato do programa de regularização fundiária na periferia.

