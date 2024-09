Lula concede a medalha Oswaldo Cruz a destaques em campanhas por vacinação e contra o negacionismo

A- A+

Uma cerimônia no Palácio do Planalto, na tarde dessa quarta-feira, homenageou 22 pessoas e dez instituições que se destacaram no campo das atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas relacionadas com a medicina, a higiene e a saúde pública em geral.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou a cerimônia, concedendo a medalha Oswaldo Cruz - que neste ano teve a vacinação como tema. A apresentadora Xuxa, a empresária Luiza Trajano, o influenciador Ivan Baron e André Fernandes, fundador da Agência de Notícias das Favelas (ANF), estavam entre os condecorados.





- Na época da Covid-19, quando todo mundo imaginava que o SUS era aquilo que se vendia de forma equivocada, quem apareceu para salvar milhões de vidas? - indagou Lula: - Eu não sei por que algumas pessoas que falaram contra a vacina ainda não foram processadas.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, que também participou da cerimônia, ressaltou que o maior desafio da pasta foi enfrentar a desinformação e o negacionismo:

- Essa desinformação, em plena pandemia da Covid-19, trouxe uma onda danosa de abalo na confiança das vacinas, e ao mesmo tempo foi responsável pela perda de mais de 700 mil vidas. Não podemos esquecer.

André Fernandes, que lidera, em favelas do país, o trabalho de informar a população através das ações da ANF, celebrou a retomada da crença na ciência.

A agência divulga, através do minidoor social, as campanhas de vacinação do Ministério da Saúde e levou pela primeira vez o Zé Gotinha a diversas comunidades do Brasil, o que contribuiu para popularizar novamente as vacinas.

- Ficamos muito emocionados por estarmos participando da história de ajudar a aumentar os índices vacinais ao lado da ministra Nísia e do presidente Lula - disse Fernandes.

Veja também

ELEIÇÕES 2024 Assista ao vivo à sabatina com a candidata à Prefeitura de Paulista Lívia Álvaro (PP)