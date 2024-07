A- A+

Críticas Lula cutuca Tarcísio durante evento em SP: "Não vai para nenhum lugar que eu convido" No interior paulista, Lula participou de cerimônia de entrega de ambulâncias do Samu

O presidente Lula (PT) teceu críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante uma cerimônia realizada no interior paulista nesta quinta-feira (4).

Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e da ministra da Nísia Trindade, Lula subiu ao palanque na cidade de Salto para a entrega de 280 novas ambulâncias para o Samu.

— O problema do Brasil é que muitas vezes ele foi governado por gente que tinha pouca massa encefálica na cabeça. Depois de um longo e temeroso inverno resolvemos renovar a frota do Samu — disse o presidente que, ao fim do discurso, cobrou Tarcísio.

— É uma pena, porque o governador poderia estar aqui com a gente, mas ele não vai em nenhum lugar que o convido. Saindo daqui (de Salto) vamos visitar uma obra em Campinas, que tem investimento do BNDES, ele (Tarcísio) está convidado, mas não vai — disse o presidente.

A partir das 14h30 o presidente segue para Campinas para participar do lançamento do Projeto Orion, um complexo laboratorial de pesquisas avançadas contra vírus, bactérias e parasitas e, na sequência, acompanha a entrega de obras do BRT de cidade do interior paulista e de um viaduto.

— Ele diz que é dinheiro do BNDES (as obras em Campinas), não do Lula, que tomou emprestado e vai pagar. Mas ele tem que saber é que o BNDES empresta dinheiro para governador no meu governo, porque no governo deles não emprestava um centavo — afirmou o presidente.

O Globo procurou o governo de São Paulo sobre as falas do presidente e aguarda retorno.

Veja também

Mendonça Mendonça suspende regra do TSE que punia federações partidárias