acidente Lula diz a aliado que acidente foi "grave" e que médicos pediram para esperar "três ou quatro dias" Presidente conversou com o candidato do PT a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que o acidente doméstico foi "grave", mas que não afetou a parte "mais delicada" da cabeça. Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça no sábado.

A declaração do presidente foi feita em ligação ao candidato a prefeito de Camaçari Luiz Caetano (PT), que gravou a conversa em vídeo nas redes. No vídeo, Lula diz que levará de três a quatro dias para a equipe médica saber "o estrago que fez a batida".

— Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? — disse o presidente. — Estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida.

Após a queda, Lula foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília e precisou levar pontos no local. Com o acidente, ele cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula dos Brics. O presidente fará uma participação na quarta-feira por videoconferência.

Na manhã desta segunda-feira, Lula recebeu o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha no Palácio da Alvorada, e o fotógrafo Ricardo Stuckert. Além disso, esteve reunido com o assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, braço direito do presidente para assuntos internacionais.

Lula deve ser submetido a novos exames nessa semana. Kalil afirmou que exames apontaram "mínimo ponto de hematomas" no cérebro do presidente após a queda. De acordo com Kalil, é pouco provável que esse hematoma evolua.

— O que ele teve foi uma contusão na região occipital, atrás da cabeça, foi um forte trauma nessa região, que levou a uma chamada contusão do cérebro, um mínimo ponto de hematoma. Pouco provável que esse hematoma evolua — disse Kalil ao Globo.

