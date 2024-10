A- A+

ELEIÇÕES Lula diz que candidato do PL em Fortaleza não é antissistema Presidente da República participou de comício com candidato do PT na capital cearense

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira o candidato do PL a prefeito de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes. O petista comparou o parlamentar aos ex-presidentes Fernando Collor e Jânio Quadros e disse que ele adota um discurso antissistema que não é verdadeiro.

Lula também classificou Fernandes como "negacionista" e declarou que ele faz parte da "praga de gafanhotos" do ex-presidente Jair Bolsonaro.

– O cara não tem que ficar falando bobagem o tempo inteiro. "Porque eu sou honesto, vou acabar com o sistema, vou acabar com a corrupção". Eu lembro que em 1961 o Jânio Quadros fez uma campanha para presidente dizendo que ia acabar com a corrupção, com vassourinha, e com seis meses renunciou à Presidência da República. Lembro do Collor de Mello, que não faz muito tempo era o caçador de marajás, era o combatista da corrupção e foi cassado – disse.

A fala aconteceu durante um ato de campanha do candidato petista a prefeito, o presidente da Assembleia do Ceará, Evandro Leitão, que enfrenta Fernandes no segundo turno.

Além de Lula, estiveram presentes o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, o ministro da Secretaria Geral, Márcio Macedo, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, todos do PT, além de parlamentares do MDB, PSD e PP, partidos que compõem a coligação de Leitão.

Críticas

Lula disse ainda que o candidato do PL "é o sistema" e que "faz parte de uma elite que governa esse país há 500 anos". Ele também incluiu Fernandes entre "os trogloditas desse país que são o sistema".

– Se o nosso adversário quer acabar com o sistema, deixe de ser candidato, crie vergonha e vai cuidar de você porque quem vai cuidar do povo de Fortaleza é quem conhece os problemas de Fortaleza – disse o presidente.

O presidente também citou os vídeos que o deputado do PL fez quando era adolescente e mencionou um em que ele ensina a fazer depilação, que frequentemente é usado pelos adversários do bolsonarista para ironizar ele.

– Essa cidade não pode ter um negacionista, a única virtude dele é colocar na internet as coisas que ele anda fazendo de depilação.

Em dois momentos do discurso, Lula citou o rompimento entre o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com o PT do Ceará em 2022. Ciro apoiou a eleição do petista Camilo Santana como governador do estado em 2014 e 2018, mas rompeu com ele na disputa estadual passada.

– O Evandro hoje tem contra ele aqueles que têm ódio do PT, aqueles que xingavam a Luizianne (ex-prefeita de Fortaleza, do PT), que xingaram o Camilo, alguns até que eram amigos do Camilo e que de repente começaram a falar mal do Camilo e vocês sabem quem é. Aqueles que nunca aceitaram o fato de a gente governar esse estado com mais competência do que governaram a vida inteira. Então na hora de se vingar do PT, na hora de se vingar de você, na hora de se vingar do Elmano, eles vão tentar trabalhar para eleger alguém que faz parte da praga de gafanhoto que governou esse país chamado Jair Bolsonaro.

Sem citar o nome de Ciro, Lula declarou ainda que "essa gente não vale muita coisa".

– Eu sei o quanto essa moça ( Luizianne Lins) era xingada quando era prefeita. Eu sei os palavrões que falaram contra ela e eu sei o que estão falando do Camilo agora. Eu sei, pessoas que até outro dia eram ligadas ao Camilo hoje chamam o Camilo de tudo que não presta nesse mundo. Essa gente não vale muita coisa. A gente tem que analisar a biografia das pessoas, o que ele fez antes de ontem, o que ele faz hoje e o que ele vai fazer amanhã.

Apesar do discurso de apoio, o presidente admitiu que não conhece bem o candidato de seu partido na cidade, mas exaltou os nomes no Ceará que o apoiam.

– Uma senhora perguntou para mim: 'Lula, o que você acha do cidadão (André Fernandes)?". Não vou dizer o nome dele, porque não falo o nome de adversário. Eu falei que não o conheço, o pouco que eu sei dele não é muito recomendável. E ela perguntou: 'E o que você acha do Evandro?'. Eu falei que conheço pouco o Evandro porque ele entrou no PT há pouco tempo, mas pelo fato de ser o candidato indicado pelo Camilo, apoiado pelo companheiro Elmano, apoiado inclusive pelo Cid Gomes, eu posso dizer para vocês que não tem ninguém melhor do que o Evandro.

Pesquisa DataFolha divulgada ontem aponta um cenário acirrado na disputa na cidade. O candidato do PL pontuou 47% das intenções de voto contra 45% do petista, o que configura empate dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

Durante o evento, Evandro Leitão citou a pesquisa e cobrou Fernandes por não usar Bolsonaro em sua campanha:

– Nós já estamos empatados com o nosso adversário, que esconde o seu aliado, o seu padrinho. Desde o início da minha campanha que eu mostro minha cara e eu digo o time que eu faço parte, não escondo o meu time. Ele vai ter que botar a cara dele e dizer qual o time que ele faz parte. O time dele é o que nega a ciência, que desrespeita as mulheres, que desrespeita as pessoas com discurso de ódio, é o time bolsonarista, fascista, que não respeita ninguém. Nós vamos desmascará-lo.

Em relação às alianças partidárias com os candidatos derrotados no primeiro turno, Fernandes está com vantagem sobre Leitão. O nome do União Brasil na primeira fase da disputa, Capitão Wagner, disse que irá fazer campanha para o PL, mas seu partido liberou os filiados para apoiarem qualquer um dos dois candidatos.

O PDT de Ciro Gomes também liberou os filiados. O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse que não irá apoiar nenhum dos dois. Por sua vez, o presidente interino do PDT, André Figueiredo, declarou que vai votar no PT e a maioria da bancada dos vereadores do partido declarou apoio ao candidato bolsonarista.

