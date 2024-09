A- A+

BRASIL Lula diz que é preciso "pensar para o futuro" maior participação de negros e mulheres no Judiciário Presidente recebeu 23 integrantes do tribunal na Granja do Torto

Em um jantar realizado nesta quarta-feira com 23 ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou aos participantes sobre a importância de "pensar para o futuro" num maior participação de pessoas negras e mulheres no Judiciário.

O jantar foi realizado na Granja do Torto onde foi servido um churrasco para os convidados — que não puderam levar seus celulares. Esta foi a primeira reunião informal realizada entre Lula e os ministros do STJ.

De acordo com relatos feitos ao Globo, logo no início o presidente disse que faltavam mulheres e negros no STJ e que quando foi à posse do novo presidente da Corte, Herman Benjamin, reparou que até os convidados eram quase todos homens brancos.





Lula teria dito aos ministros que "temos que pensar nisso para o futuro". Durante o jantar, uma foto oficial dos presentes ao lado do presidente foi tirada, e alguns aproveitaram para pegar um "autógrafo" de Lula.

Interlocutores que estavam na reunião afirmam que Lula não tratou das duas vagas que estão abertas atualmente no STJ. E que reforçou que jamais faz pedidos aos ministros que são indicados por ele e que quer "apenas que julguem bem".

Lula também teria feito algumas indiretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que nomeou dois ministros que estavam no evento: Messod Azulay e Paulo Sérgio Nogueira. O presidente teria falado sobre o perigo que a extrema direita oferece ao Judiciário, às instituições e o desrespeito à urna eletrônica.

Além de Lula e dos ministros do STJ, também estavam o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o chefe de gabinete da presidência Marco Aurélio Santana Ribeiro.

