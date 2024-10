Lula diz que mundo mudou e tem gente que "não quer ter carteira assinada, quer ter próprio negócio"

A- A+

O presidente Lula reafirmou nesta sexta-feira, durante evento em São Paulo, que o mundo mudou desde ele fez parte do movimento sindicalista em fábricas e reconheceu que parte da população não tem mais o objetivo de ter carteira assinada, em um emprego formal, mas sim de montar o próprio negócio.

Lula falou a uma plateia de micro e pequenos empresários que participavam de uma palestra sobre o recém-lançado programa Acredita, que dá crédito para integrantes do Bolsa Família que queiram se tornar MEIs (Microempreendedores Individuais) e renegocia dívidas de pequenas empresas.

"Meu mundo é um mundo de fábrica, assim como o mundo do ministro Marinho (Luiz, do Trabalho). Liguei para ele e disse que é importante a gente saber que tem uma parte da sociedade que não quer ter carteira assinada, quer ter o próprio negócio. É preciso que a gente aprenda que mundo mudou, o mundo dos negócios no Brasil mudou", afirmou o presidente em São Paulo.

Conforme o Globo mostrou em reportagem, após o baque da candidatura de Pablo Marçal (PRTB) nas eleições municipais de São Paulo, a esquerda e a centro-direita começaram a se movimentar para aderir a um discurso que até então permanecia escanteado: o apoio a pequenos empresários e microempreendedores, de classe média baixa e da periferia. Esse perfil de eleitorado vem sendo atraído pelo discurso do “faça você mesmo” e promessas de prosperidade individual, dominado hoje pela extrema-direita.

Esse novo discurso vem sendo adotado pelo candidato de Lula à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), que tem feito novas promessas para o segmento de eleitores que querem empreender.

O programa Acredita teve início em abril deste ano, com a medida provisória publicada por Lula. A MP, no entanto, se tornou um projeto de lei no Congresso Nacional, foi aprovado em setembro pelo Senado, e sancionado pelo presidente lula no dia 10 de outubro.

O evento desta sexta-feira foi em feira com empreendedores em São Paulo. O encontro coincide com a campanha eleitoral do candidato Guilherme Boulos (PSOL), apoiado por Lula, que quer atingir esse eleitorado. Boulos, porém, não participou.

O programa de microcrédito tem como público-alvo inscritos no CadÚnico, trabalhadores informais, e pequenos produtores rurais que acessam o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O governo reservou R$ 500 milhões em recursos como garantia para os financiamentos. Esse valor veio do Fundo Garantidor de Operações (FGO) do Desenrola, que é o programa para pessoas físicas endividadas lançado no ano passado.

Para quem está no CadÚnico, o empréstimo ocorrerá mediante a formalização do empreendedor como MEI. Para isso, não será necessário deixar o Bolsa Família imediatamente.

A mesma lei do Acredita institui o "Desenrola Pequeno Negócio", renegociação de dívidas para público que inclui MEIs, microempresas e as pequenas empresas com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões e que estejam inadimplentes (com dívidas bancárias).

Já o Procred360, outra linha do programa, prevê o estímulo ao crédito para MEIs e microempresas com faturamento de até R$ 360 mil ao ano. A taxa de juros é composta por Selic + 5% ao ano. Estabelece uma reserva do FGO com garantia maior voltada especificamente para empréstimos para esses grupos.

Veja também

GOVERNO Quase metade dos eleitores de Lula desaprova participação de Janja no governo, diz pesquisa