Ceará Lula diz que não quer mais governador ou prefeito ruim em evento de entrega de ônibus no Ceará Em Fortaleza, Lula fará agenda de campanha com Evandro Leitão (PT), candidato petista que disputa segundo turno em Fortaleza contra André Fernandes (PL)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não quer mais "governador e prefeito ruim" durante cerimônia de entrega de 113 ônibus escolares para municípios do Ceará. Ao discursar, Lula disse que não "possível governador um país, uma cidade ou um estado se você não pensar com o coração":

— Quero ajudar o companheiro Elmano a ser um governador que faça mais do que o Camilo fez e depois quando vier outro, que faça mais do que ele, porque nós não queremos mais governador ruim, não queremos mais prefeito ruim. A gente quer gente que reconheça as qualidades do povo, nós não queremos pessoas para destruir, queremos gente para construir. Não é possível governador um país, uma cidade ou um estado se você não pensar com o coração — disse Lula.

Mais cedo, Lula participou de entregas de unidades do Minha Casa Minha Vida e no final da tarde fará uma agenda de campanha com Evandro Leitão (PT), candidato petista que disputa segundo turno em Fortaleza contra André Fernandes (PL).

Em entrevista para a rádio O Povo/CBN, Lula disse é preciso “rediscutir” o papel eleitoral do PT diante do primeiro turno. O PT elegeu 248 prefeitos no primeiro turno e ainda está na disputa em 13 cidades, sendo quatro capitais (Fortaleza, Porto Alegre, Natal e Cuiabá). Há quatro anos, haviam sido 182 prefeitos eleitos e nenhuma capital.

Do total, foram 168 no Nordeste, quase 70%. Piauí e Bahia foram os estados com mais prefeitos eleitos: 50 e 49, respectivamente.

— Temos que rediscutir o papel do PT. Hoje 80% dos prefeitos foram eleitos em cinco estados, todos do Nordeste. Tivemos boa participação no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais ganhamos as que já governamos (Contagem e Juiz de Fora), mas não fomos bem em São Paulo. Perdemos São Bernardo do Campo, Santo André, perdemos inclusive Araraquara, onde tínhamos certeza que iríamos ganhar. Estamos no segundo turno em Mauá e Diadema…. Em Teresina, todo mundo dava como certa a eleição do candidato do PT (Fábio Novo) — disse Lula.

