Lula e Janja vão passar Ano Novo na casa de campo da Presidência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva passaram a virada do ano na casa de campo da Presidência da República, a Granja do Torto.



O casal tem passados os últimos dias no local que fica a cerca de 40 quilômetros do Palácio da Alvorada — residência oficial da Presidência.

Janja e Lula não tiveram convidados para a noite, e vão passar a data em acompanhados apenas das três cachorras: Resistência, Esperança e Paris. Eles também passaram o Natal no local.

A Granja do Torto tem características de casa de campo, com córregos artificiais, lago, campo de futebol, quadra poliesportiva, churrasqueira e mata nativa.



O casal presidencial realizou algumas reformas no espaço buscando a melhora da qualidade de vida dos animais da região. O habitat dos jabutis, por exemplo, foi reformado. Lula tem aparecido nas redes sociais cuidando dos animais nesta reta final do ano.

Mais cedo nesta terça-feira, Lula passou por novo exame médico em decorrência da queda que sofreu em outubro que causou um hematoma na cabeça. O boletim médico informou que o presidente apresentou "melhora progressiva condizente com o ótimo estado de saúde do presidente".

Janja, por sua vez, usou as redes sociais para compartilhar um compilado de ações realizadas pelo governo federal ao longo do ano. Nas imagens, a primeira-dama aparece em viagens internacionais, na ONU, nas enchentes do Rio Grande do Sul, entre outros.

