PRESIDENTE INTERNADO Lula está acordado, sentado e conversando, diz médico do presidente na tarde desta quarta (11) Roberto Kalil Filho passou rapidamente pela portaria do Sírio-Libanês e disse que presidente está bem

O cardiologista Roberto Kalil Filho afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula está “acordado, sentado e conversando” na tarde desta quarta-feira (11).



O especialista fez o rápido comentário a passar pela porta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o presidente da República está internado após passar por uma cirurgia para drenar um sangramento. Kalil ressaltou que o presidente está bem.

Ao ser questionado se Lula já deixaria a UTI amanhã Kalil preferiu falar apenas do quadro do presidente no dia de hoje.

— Um dia de cada vez — afirmou.

O médico também informou que uma coletiva deve ser realizada na quinta-feira (12), ainda sem horário definido, para passar mais informações sobre o estado de saúde do presidente.



No começo da tarde, o boletim médico do petista deu conta que o presidente estava “lúcido, orientado e conversando”.



Os especialistas consideraram que Lula evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências.

Internado às pressas

Após sentir incômodos na cabeça na segunda-feira (9), o presidente deu entrada na unidade do hospital em Brasília.



Com um quadro mais grave do que o registrado no dia do acidente doméstico, o petista precisou ser levado às pressas para São Paulo para ser submetido a uma cirurgia de emergência em que foi feita uma perfuração no crânio para acessar o cérebro e drenar um sangramento.



A internação aconteceu 51 dias depois de Lula bater a cabeça em uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada

A expectativa é DE que ele deixe a UTI em até três dias e volte para Brasília somente na próxima semana.



O médico particular do presidente, Roberto Kalil Filho, garantiu que ele não terá nenhuma sequela cerebral e que as perspectivas de recuperação são boas.

— Lula não teve nenhuma lesão cerebral, não tem nenhum risco cerebral — disse Roberto Kalil, em entrevista coletiva.

